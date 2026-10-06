Después de 13 años de su muerte, así se encuentra la tumba de Ricardo Fort

Su hijo Felipe compartió una fotografía del lugar donde descansan los restos del empresario y volvió a despertar el recuerdo de sus seguidores en las redes sociales.

06/10/2026

A casi 13 años de la muerte de Ricardo Fort, una imagen de su tumba volvió a generar repercusión en las redes sociales. Fue su hijo, Felipe Fort, quien compartió una fotografía del lugar donde descansan los restos del empresario.

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La imagen formó parte de una serie de fotografías que Felipe publicó en su cuenta de Instagram correspondientes al último mes. Entre ellas apareció la lápida de su padre, que se encontraba en buenas condiciones, rodeada de pasto y flores rojas.

Sobre la piedra puede leerse la inscripción: “Q.E.P.D Ricardo Aníbal Fort”. La postal permitió conocer cómo luce actualmente el lugar de descanso del recordado empresario y provocó numerosas reacciones entre sus seguidores.

“Cómo se lo extraña a tu viejo”, “Siempre en nuestros corazones”, “Descansa en paz, comandante” y “Te extrañamos, comandante” fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

Los restos de Ricardo Fort se encuentran en el Memorial del Jardín del Pilar, donde también descansan los restos de su abuela, Marta Campa de Fort.

No es la primera vez que la tumba del empresario queda expuesta en redes sociales. En noviembre de 2023, con motivo de lo que habría sido su cumpleaños número 55, Marta Fort compartió una fotografía tomada durante una visita al lugar. En aquella oportunidad, se podía observar el césped cubriendo el terreno y un ramo de flores sobre la tumba, entre ellas siete rosas rojas.

La tumba también había generado repercusión en julio de 2021, cuando una imagen difundida en redes sociales provocó críticas por su estado. En ese momento, Marta Fort respondió a los cuestionamientos y explicó que la zona había sido removida recientemente debido a que allí también habían sido depositados los restos de su abuela.

“Quizás si no fuesen tan insensibles recordarían que hace pocas semanas se tuvo que remover toda esa tierra para que mi abuela pueda descansar junto a él”, había escrito entonces la hija de Ricardo.

En aquella misma publicación, Marta sostuvo que lo importante era el vínculo que habían construido en vida: “Nosotros nos encargamos de darles amor en vida y eso es lo que importa”.