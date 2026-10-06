El 15º Festival Internacional de Jazz llega a Santiago del Estero con dos noches de música y entrada gratuita

El encuentro se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre, desde las 21, en el Parque del Encuentro y el Teatro del Pueblo, con la presentación de Ricardo Cavalli Cuarteto, Víctor Simón Trío y Bruno Varela Trío.

06/10/2026

El Festival Internacional de Jazz de Santiago del Estero presentó su grilla oficial para celebrar su 15º edición, con el auspicio de la Municipalidad de la Capital y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.

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Bajo el lema “LIBRE • GRATUITO • GRATO”, el encuentro se desarrollará durante dos jornadas, el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, desde las 21 horas, con acceso libre y gratuito.

La apertura será el sábado 10 en el Parque del Encuentro, donde se presentará Ricardo Cavalli Cuarteto, liderado por el reconocido saxofonista y compositor Ricardo Cavalli. El grupo estará integrado además por Jerónimo Carmona en contrabajo, Miguel Marengo en piano y Bruno Varela en batería.

Esa misma noche también actuará Víctor Simón Trío, conducido por el pianista y compositor santiagueño Víctor Simón, junto a Lisandro Argañaras en percusión y Juan Pablo Carranza en contrabajo. La presentación contará además con la participación especial de Gonzalo Velázquez en guitarra y Darío Tévez en armónica.

El cierre del festival será el domingo 11 de octubre, también desde las 21, pero esta vez en el Teatro del Pueblo, ubicado en avenida Libertad esquina Pringles, Parque Oeste.

Allí se presentará Bruno Varela Trío, encabezado por el baterista y docente Bruno Varela, quien estará acompañado por Miguel Marengo en piano y Jerónimo Carmona en contrabajo.

De esta manera, el festival celebra una década y media de vigencia como espacio dedicado al jazz argentino y latinoamericano, con una propuesta abierta tanto a la comunidad santiagueña como a los turistas de la región.

La grilla completa

Sábado 10 de octubre – 21 horas – Parque del Encuentro

Ricardo Cavalli Cuarteto

Ricardo Cavalli, saxo y composición; Jerónimo Carmona, contrabajo; Miguel Marengo, piano; Bruno Varela, batería.

Víctor Simón Trío

Víctor Simón, piano y composición; Lisandro Argañaras, percusión; Juan Pablo Carranza, contrabajo. Invitados especiales: Gonzalo Velázquez, guitarra, y Darío Tévez, armónica.

Domingo 11 de octubre – 21 horas – Teatro del Pueblo

Bruno Varela Trío

Bruno Varela, batería; Miguel Marengo, piano; Jerónimo Carmona, contrabajo.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita durante ambas noches. La producción está a cargo de Gonzalo Velázquez y para consultas se encuentra disponible el teléfono 11 5454-0557.