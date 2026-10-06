El programa Sonrisas Santiagueñas llegó a una escuela de La Banda con controles y charlas para niños

La iniciativa del Ministerio de Salud de la Provincia comenzó a trabajar con alumnos del primer ciclo de la Escuela N° 375 Mercedes Salaberry de Irurzun, en el barrio Dorrego. Durante la semana habrá revisiones odontológicas, charlas y entrega de kits de higiene bucal.

06/10/2026

El programa Sonrisas Santiagueñas, perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia, comenzó este martes una serie de actividades en la Escuela N° 375 Mercedes Salaberry de Irurzun, ubicada en el barrio Dorrego de la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta se desarrolla en articulación con Prosane y está destinada, en esta primera etapa, a los niños del primer ciclo del turno mañana.

Durante toda la semana, profesionales del programa llevarán adelante charlas de prevención y cuidado de la salud bucal, además de realizar revisiones odontológicas a los estudiantes.

Como parte de las actividades, cada niño recibirá también un kit dental compuesto por cepillo de dientes y crema dental, con el objetivo de reforzar los hábitos de higiene y prevención desde edades tempranas.

La presencia de estos programas en la institución permitirá acercar controles y herramientas de cuidado a los alumnos, además de generar espacios educativos orientados a la importancia de mantener una correcta salud bucodental.