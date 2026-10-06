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Mascotas

Una cachorrita mimosa espera su oportunidad de tener un hogar

Fue rescatada, ya recibió su primera vacuna y cuenta con castración gratuita. Ahora espera encontrar un hogar donde pueda crecer feliz, cuidada y acompañada.

06/10/2026

Esta pequeña tiene apenas dos meses y se caracteriza por ser juguetona, mimosa y muy cariñosa. Fue rescatada y ahora necesita una familia que pueda brindarle un hogar lleno de amor y cuidados.

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Ya recibió su primera vacuna y además cuenta con castración gratuita. Solo le falta encontrar a esa familia que le dé una oportunidad y la acompañe para siempre.

Si quieres adoptarla, puedes comunicarte al +54 9 3855 79-5000.  

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