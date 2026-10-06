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La Municipalidad convocó para la opción de cargos docentes en sus jardines de infantes

La Supervisión General de Jardines de Infantes Municipales de la Capital llevará a cabo el Acto de Opción para la designación de cargos docentes, correspondiente a interinatos y suplencias del ciclo lectivo 2026.

06/10/2026

El acto tendrá lugar el próximo jueves 8, a las 8:30 horas, en el Salón del 1º piso – Block 1 del Complejo Parque Norte, sito en Belgrano Nº 800, entre Constitución y Ameghino.

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En esta oportunidad, se procederá a la designación de un cargo de Maestra de Sección suplente, turno tarde, para el Jardín Municipal Nº 4 “El Principito”, correspondiente al Listado Ordinario, intercalando con el Listado Extraordinario a partir del orden Nº 120, con puntaje 41,46 del L.O.M. 2026, para Maestras de Sección sin cargo docente titular.

Asimismo, se procederá a la designación de un cargo de Maestro de Música (Lenguajes Artísticos) para el Jardín Municipal Nº 14 “Dr. A. Archetti”, en turnos mañana y tarde, correspondiente al L.O.M. 2026 de Maestros de Música, sin cargo docente titular, a partir del orden Nº 16, con puntaje 18,82.

También se designará un cargo de Maestro de Educación Física interino para el Jardín Municipal Nº 16 “Trapito”, en turnos mañana y tarde, correspondiente al L.O.M. 2026 de Maestros de Educación Física, sin cargo docente titular, a partir del orden Nº 9, con puntaje 44,65.

Para participar del Acto de Opción, los aspirantes deberán presentar Apto Médico, en original y copia, con una vigencia de dos años; la Declaración Jurada Municipal de cargos y horarios, emitida por la Supervisión de Jardines de Infantes Municipales; y los Artículos Nº 16, punto 2) y Nº 17 de la Ordenanza Nº 547.

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