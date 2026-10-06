Marcos Rojo se desvinculó de Racing y vuelve a Estudiantes para jugar la Copa Libertadores

El defensor acordó su salida de la Academia y regresará al club donde comenzó su carrera. Firmará contrato hasta diciembre de 2027 y estará disponible para las semifinales ante Flamengo.

06/10/2026

La novela llegó a su fin. Marcos Rojo logró desvincularse de Racing y se convertirá en nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata, que se prepara para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores 2026 frente a Flamengo.

El defensor, que tenía contrato con la Academia hasta diciembre, consiguió este martes resolver su salida del conjunto de Avellaneda y quedó en condiciones de concretar su regreso al Pincha, donde inició su carrera profesional.

Según informó TyC Sports, la operación contempla un resarcimiento cercano a los 800 mil dólares por los tres meses de contrato que le restaban en Racing. Además, Estudiantes abonará montos adicionales por objetivos vinculados a los partidos que dispute el futbolista y que terminen con una victoria del equipo platense.

La negociación no estuvo exenta de tensiones. Rojo mantuvo una postura firme ante la dirigencia encabezada por Diego Milito y se ausentó de varios entrenamientos mientras buscaba destrabar su salida. También resignará una parte importante del dinero que Racing le adeudaba.

La incorporación responde a una necesidad del entrenador Alexander Medina, quien no podrá contar con Leandro González Pirez y Tomás Palacios en el partido de ida ante Flamengo, debido a que ambos deberán cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El primer encuentro de las semifinales se disputará el 15 de octubre en La Plata, mientras que la revancha está programada para el 22 de octubre en Río de Janeiro.

Para Rojo será su tercera etapa en Estudiantes, institución con la que conquistó la Copa Libertadores en 2009. Su regreso también representa una oportunidad para recomponer el vínculo con los hinchas, luego de su frustrada vuelta en 2020 y su posterior incorporación a Boca Juniors.

El defensor firmará contrato hasta diciembre de 2027 y buscará aportar experiencia en un momento decisivo de la temporada para el conjunto platense.