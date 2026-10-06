Integrantes del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad participaron de una jornada nacional de capacitación

Miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de la Capital participaron de la XXVIII Jornadas Nacionales coordinadas por el Instituto de Estudio Técnicos e Investigación (IETEI), en la continuidad de las capacitaciones profesionales.

06/10/2026

Asistieron por la Capital, su presidente, Daniel Auat y la vocal Andrea Luna, a la exposición a cargo del CP Ernesto Guzmán y de la Prof. Patricia Hurtado, sobre el trabajo titulado: El control concomitante como herramienta de fortalecimiento institucional en la administración pública municipal.

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En esta oportunidad el encuentro fue organizado por el secretariado permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos de Control Externo de la República Argentina y tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar, que integrantes del Tribunal de Cuentas municipal participaron por segundo año consecutivo de estos encuentros académicos.