Mirtha Legrand recibió el alta tras casi tres semanas internada

La conductora de 99 años dejó el Sanatorio Mater Dei este martes a las 17 horas y continuará su recuperación en su domicilio, luego de superar el cuadro respiratorio que había provocado su reingreso el 18 de septiembre.

06/10/2026

Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes y abandonó el Sanatorio Mater Dei después de permanecer internada durante casi tres semanas debido a un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, completó el tratamiento indicado por los médicos y continuará su recuperación en su domicilio.

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El parte médico difundido este 6 de octubre de 2026 por el centro de salud, firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución, confirmó el alta y detalló que la conductora se retiró en su automóvil particular junto a su familia. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”, señaló el comunicado.

El documento también expresó el agradecimiento de la familia y del sanatorio por las muestras de afecto recibidas durante la internación. “Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación”, indicó Echagüe.

La salida se produjo luego de una evolución favorable y de completar la rehabilitación kinesiológica. El último parte, emitido el lunes 5 de octubre, había informado que Mirtha continuaba mejorando, permanecía en una habitación común y avanzaba en su recuperación física. El alta finalmente se adelantó al cronograma previsto, luego de que el equipo médico considerara que reunía las condiciones necesarias para continuar el tratamiento fuera del sanatorio.

Durante su estadía, la conductora recibió controles clínicos y nutricionales, además del seguimiento de distintas especialidades y del trabajo del equipo de kinesiología. El objetivo fue completar su recuperación y reducir el riesgo de una nueva recaída luego del cuadro respiratorio.

Una internación que tuvo dos etapas

La situación de Mirtha Legrand comenzó a mediados de septiembre, cuando fue atendida inicialmente por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Tras evolucionar favorablemente, recibió el alta el domingo 13 de septiembre y regresó a su domicilio para continuar allí con la recuperación.

Sin embargo, una nueva descompensación respiratoria obligó a su reingreso al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre. Desde entonces, los partes médicos fueron dando cuenta de una evolución sostenida.

El 25 de septiembre, el director médico de la institución informó que la conductora había incrementado su actividad física junto al equipo de kinesiología. Cinco días después, el 30 de septiembre, confirmó una mejoría de la neumopatía. Finalmente, el viernes 2 de octubre, el sanatorio comunicó que Legrand continuaba en proceso de recuperación para poder regresar a su casa.

En los distintos comunicados no se informaron complicaciones adicionales y se mantuvo la cautela respecto de la fecha de egreso, supeditada a la evolución clínica.

Juana Viale estuvo al frente de los programas

La internación de Mirtha también generó cambios en la programación de El Trece. Su última emisión al frente de La noche de Mirtha había sido el 29 de agosto, y desde entonces su nieta Juana Viale quedó a cargo de las cenas de los sábados y los almuerzos de los domingos.

Durante la emisión del sábado 3 de octubre, Viale llevó tranquilidad al público al referirse a la salud de su abuela. “Bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, expresó.

Además, contó que Mirtha seguía los programas desde el sanatorio y continuaba atenta a cada detalle de la conducción. “Tiene sus días, como su carácter”, dijo con humor.

La conductora también reveló que, una vez terminadas las emisiones, su abuela suele hacerle llegar sus comentarios sobre el programa. “Le mandamos un besito muy grande a ella que nos está mirando. Y después me viene la bajada de línea”, expresó entre risas. Ante la consulta sobre qué le decía, respondió: “Nada, nada, cosas lindas. Todas cosas lindas, en verdad”.

Durante estas semanas, Marcela Tinayre, Juana Viale, Nacho Viale y la bisnieta de la conductora, Ámbar de Benedictis, la acompañaron con visitas durante distintos momentos de su recuperación.

Ahora, luego de casi tres semanas de internación, Mirtha Legrand continuará su recuperación en su casa con el objetivo de retomar progresivamente sus actividades habituales.