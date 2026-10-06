Leandro Paredes podría descansar ante Instituto por el Clausura

Rodolfo Arruabarrena analiza preservar al capitán xeneize para el duelo del viernes en Córdoba, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos y las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

06/10/2026

Leandro Paredes podría tener descanso este viernes cuando Boca visite a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena evalúa no utilizar de arranque al mediocampista, que viene acumulando una intensa cantidad de minutos y además arrastra una molestia física que, aunque no le impidió jugar, sí condicionó su rendimiento en los últimos encuentros.

Desde su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, Paredes disputó 14 partidos y solamente se perdió cinco. Con las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama cada vez más cerca y el regreso de los compromisos entre semana, el cuerpo técnico considera que podría ser un buen momento para darle descanso.

La decisión adquiere especial importancia porque Boca también pelea arriba en la tabla anual y deberá enfrentar a un Instituto que marcha como líder, por lo que Arruabarrena deberá definir cuánto arriesgar en un partido exigente.

Si finalmente Paredes comienza como suplente, Camilo Rey Domenech aparece como uno de los principales candidatos para reemplazarlo, luego de recuperarse del desgarro que había sufrido a comienzos de septiembre.

Otra alternativa es que Milton Delgado y Williams Alarcón conformen el doble cinco, con Santiago Ascacibar jugando unos metros más adelantado. También existe la posibilidad de utilizar a Carlos Palacios, quien volvió a sumar minutos tras recuperarse de una lesión.

Además, Rodrigo Battaglia tiene chances de regresar a la convocatoria y podría ocupar un lugar en el banco de suplentes, ampliando las opciones del entrenador para un tramo decisivo de la temporada.

Boca visitará a Instituto este viernes con la mirada puesta no solamente en el Torneo Clausura, sino también en una agenda de octubre que tendrá como gran objetivo la serie continental ante Vasco da Gama.