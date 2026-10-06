VIDEO I Emoción pura en el Monumental: Messi y Scaloni, conmovidos durante el Himno en la despedida

La previa del partido ante Benín dejó una de las imágenes más fuertes de la noche. Lionel Messi vivió con profunda emoción la entonación del Himno Nacional Argentino y Lionel Scaloni también se mostró visiblemente conmovido.

06/10/2026

El Estadio Monumental vivió una noche cargada de emoción por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, y uno de los momentos más conmovedores se produjo antes del inicio del encuentro frente a Benín, durante la entonación del Himno Nacional.

Con todo el estadio cantando, Messi se mostró visiblemente emocionado mientras permanecía junto a sus compañeros en la formación previa al partido. La escena fue acompañada por una ovación ensordecedora de los hinchas, que hicieron sentir todo su cariño hacia el capitán argentino.

Pero la emoción no estuvo solamente dentro del campo de juego. Las cámaras también enfocaron a Lionel Scaloni, a quien se lo vio profundamente conmovido mientras sonaba el Himno, en una imagen que reflejó la dimensión especial de la jornada.

El entrenador acompañó a Messi durante algunos de los momentos más importantes de su carrera con la Albiceleste y fue protagonista central de una etapa histórica, marcada por las grandes conquistas de la Selección.

La emoción durante el Himno fue apenas el comienzo de una despedida destinada a quedar en la memoria del fútbol argentino, con Messi como protagonista absoluto y Scaloni también atravesado por un momento único en el Monumental.