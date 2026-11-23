Soledad Herebia, una de las víctimas del atropello en Palpalá, clama por justicia tras el incidente que cambió su vida y la de su pareja Eduardo Villarroel.

Hoy 02:46

El pasado 25 de octubre, Soledad Herebia y su pareja, Juan Eduardo Villarroel, se convirtieron en víctimas de un siniestro vial en Palpalá, cuando eran atropellados mientras peregrinaban al Santuario de Río Blanco. "Quiero que se haga justicia porque nos arruinó la vida a mí y a Eduardo", expresó Herebia en una entrevista con El Tribuno de Jujuy. El accidente involucró al automovilista Jesús Ocampos, quien dio positivo en una prueba de alcoholemia con un resultado de 1,12.

La pareja se encontraba caminando por la ruta 66 cuando fueron embestidos por el vehículo de Ocampos. A raíz del impacto, Villarroel sufrió graves lesiones y permanece internado en el hospital "Pablo Soria". Por su parte, Herebia ha recibido el alta médica, pero continúa enfrentando un difícil proceso de recuperación. "Es como una pesadilla, queremos despertar y que se termine lo que está pasando", añadió la mujer, todavía con el dolor del suceso fresco en su memoria.

Soledad narró que el día del accidente, ella y Eduardo comenzaron su recorrido desde su hogar en el barrio Alto Comedero, con la intención de alcanzar el santuario. A pesar de las condiciones climáticas, con una mañana fresca y lloviznando ocasionalmente, decidieron iniciar su peregrinación. "Fuimos primero por la colectora de la zona del chatarrero", comentó Herebia, refiriéndose a la ruta que tomaron antes de atravesar un montículo de tierra que bloqueaba su paso.

Al intentar sortear el obstáculo, la pareja se vio obligada a caminar a un costado de la ruta 66. "Yo tenía miedo porque no me gusta pasar por esos lugares", recordó Soledad, quien al mismo tiempo mencionó que Eduardo la tranquilizaba. Sin embargo, el peligro se materializó en un instante, cuando fue impactada por el auto de Ocampos. "Sentí el golpe seco y estaba todo oscuro", relató la mujer.

El momento del impacto fue devastador. Soledad recordó que, tras el atropello, vio a Ocampos angustiado y hablando por teléfono. La pareja permaneció tendida en el asfalto mientras los transeúntes se acercaban, y fue solo gracias a la intervención de un bombero que se detuvo en su moto que recibieron ayuda. "Ese muchacho me decía que me tranquilice, que no me duerma", dijo aquí, recordando la angustia de no poder ver a su pareja.

Ambos fueron trasladados al hospital, donde se dieron a conocer las severas lesiones de Eduardo, incluyendo un shock en la médula ósea y politraumatismo. La situación legal de Ocampos avanzó rápidamente, y fue imputado por "lesiones graves por conducción imprudente bajo los efectos del alcohol y sin licencia habilitante". Sin embargo, el fiscal consideró que no había riesgo de fuga, permitiéndole permanecer en libertad.

Soledad concluyó su relato con una fuerte demanda de justicia, enfatizando el impacto que este accidente ha tenido en sus vidas. "Que el juez y los fiscales tomen seriamente todo esto. Veo las noticias y se siente la impunidad que hay", afirmó, resaltando la necesidad de una respuesta adecuada por parte del sistema judicial ante hechos tan graves.