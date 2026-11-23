El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa, con una máxima de 34°C y cielo mayormente nublado. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Hoy 01:59

Este lunes 23 de noviembre, Santiago del Estero tendrá una jornada marcada por el calor, la nubosidad y la posibilidad de tormentas hacia la noche. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 34°C.

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Durante la madrugada, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura de 19°C. Por la mañana, las condiciones se mantendrán similares y el termómetro ascenderá hasta los 23°C, mientras que por la tarde se alcanzará la máxima de 34°C, con una probabilidad de precipitaciones de apenas el 0 al 10%.

Sin embargo, el panorama podría cambiar durante la noche, cuando se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 29°C y se esperan vientos del este de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

En cuanto al martes 24 de noviembre, el organismo nacional anticipa otra jornada calurosa, con una mínima de 20°C y una máxima de 34°C. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que por la mañana se esperan chaparrones, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Hacia la tarde del martes, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado, mientras que por la noche permanecerá nublado y con bajas probabilidades de lluvia.