La Municipalidad y la Asociación Civil Siminisqa realizaron una jornada de concientización por el Día de la Parálisis Cerebral

La actividad, realizada en la explanada del edificio municipal, contó con la participación de las autoridades del mismo y de la asociación.

06/10/2026

En el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, la Municipalidad de la Capital y la Asociación Civil Siminisqa llevaron adelante una jornada de concientización y sensibilización en la explanada del Palacio Municipal, con el objetivo de visibilizar esta condición, promover una sociedad más inclusiva y fortalecer el compromiso de la comunidad con los derechos de las personas con discapacidad.

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La actividad contó con la participación de los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón. También estuvieron presentes la presidenta de Siminisqa, Lucrecia Jiménez; la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Miriam Nallar; y la directora provincial de los Hogares Escuela, Daniela Figueroa.

Como parte de la iniciativa, se realizó una simbólica suelta de globos verdes, color que representa esta fecha, como un mensaje de esperanza, inclusión y concientización.

Además, se llevó a cabo la entrega de lazos verdes y folletería informativa a vecinos y vecinas, con el propósito de brindar información sobre la parálisis cerebral y contribuir a derribar prejuicios y barreras.