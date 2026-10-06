El exprometido de Hayden Panettiere denunció que sus joyas fueron empeñadas sin autorización

Wladimir Klitschko presentó documentos ante un tribunal de Los Ángeles para solicitar que la Policía intervenga y recupere pertenencias de la actriz que habrían sido vendidas por una persona de su entorno.

06/10/2026

Wladimir Klitschko, exprometido de Hayden Panettiere, presentó una nueva solicitud judicial para pedir que las autoridades investiguen el presunto empeño y venta no autorizada de joyas y otros objetos personales que pertenecían a la actriz, fallecida el pasado 16 de agosto a los 36 años.

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El exboxeador ucraniano, de 50 años, entregó documentación ante un tribunal de Los Ángeles para que su eventual designación como tutor del patrimonio de su hija Kaya, de 11 años, incluya la posibilidad de requerir la intervención de las fuerzas de seguridad para recuperar los bienes que considera pertenecientes a la menor.

En los documentos, Klitschko aseguró estar “informado y convencido de que un tercero, no familiar, vinculado anteriormente a Hayden, vendió ciertos objetos” que eran propiedad de la actriz. Según su presentación, una casa de empeño se negó a brindar información sobre los artículos involucrados y señaló que solo entregaría esos datos si era contactada directamente por las autoridades.

El expúgil advirtió además que existe “un riesgo real y permanente de que los objetos restantes sean vendidos, transferidos o puestos fuera de cualquier posibilidad de recuperación”. Por ese motivo, consideró necesaria una intervención que permita preservar los bienes que forman parte del patrimonio de Hayden Panettiere.

La disputa por el patrimonio de Hayden Panettiere

La presentación forma parte de un proceso judicial iniciado el 24 de septiembre, cuando Wladimir Klitschko solicitó ser designado tutor temporal del patrimonio de Kaya, quien actualmente reside con él en Ucrania.

En aquella oportunidad, sostuvo que su hija “tiene derecho a la totalidad” de los bienes de su madre y que su nombramiento era “urgente e indispensable” para administrar esos activos en representación de la menor.

Ahora, Klitschko señaló que todavía no fue designado ningún representante legal para gestionar oficialmente el patrimonio de la actriz. Según su planteo, esa situación impide que alguien pueda requerir formalmente asistencia policial para investigar el presunto faltante de objetos, lo que representa un “perjuicio financiero directo” para su hija, a quien considera la única heredera intestada de Hayden.

El conflicto también alcanzó a otros integrantes de la familia. Lesley Vogel y Skip Panettiere, padres de la actriz, mantienen diferencias respecto del destino de algunos de sus efectos personales.

Qué pasó con las pertenencias de la actriz

De acuerdo con la documentación presentada por Klitschko, agentes federales ingresaron al domicilio de Hayden Panettiere en Los Ángeles y retiraron objetos que formarían parte de su patrimonio.

Antes de su muerte, la actriz había contratado un servicio de seguridad para proteger su vivienda y sus pertenencias ante la preocupación de que una persona hubiera ingresado al inmueble sin autorización. Tras el fallecimiento, las cerraduras fueron cambiadas y algunas prendas de diseño y accesorios utilizados por Panettiere durante sus apariciones públicas fueron trasladados a otras instalaciones como medida preventiva.

Pese a esas precauciones, determinados objetos personales, entre ellos joyas, desaparecieron o permanecen sin contabilizar, según lo indicado en los documentos judiciales.

Uno de los casos que también generó una disputa familiar involucra los aretes que la actriz llevaba al momento de su muerte. Según el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville, se trataba de “aretes tipo tachón” que fueron retirados durante la autopsia y guardados en una caja de seguridad.

Uno de sus padres pidió que fueran enviados a Carolina del Norte, mientras el otro solicitó que fueran remitidos a una dirección en California. Ante la falta de acuerdo, la oficina informó que no entregaría las pertenencias hasta que ambas partes definieran su destino.

El respaldo de allegados a Klitschko

Personas cercanas a la familia de Hayden Panettiere manifestaron su respaldo a la iniciativa impulsada por Wladimir Klitschko. “Wlad es un gran padre y estamos agradecidos”, expresaron allegados a la familia.

Tras la muerte de la actriz, Klitschko también había utilizado sus redes sociales para despedirla y hablar de su hija. “Nuestra familia atraviesa un momento de conmoción y dolor”, escribió entonces, al señalar que Panettiere “abandonó este mundo demasiado pronto”.

Dos días después, en una publicación realizada en Instagram, agregó: “Siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que Kaya recuerde a la persona que fue”.

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. La investigación forense determinó que se trató de una muerte accidental provocada por los efectos tóxicos combinados de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Hasta el momento, el tribunal de Los Ángeles no se pronunció sobre la solicitud presentada por Wladimir Klitschko para asumir la tutela del patrimonio de su hija y obtener facultades para recuperar los bienes de la actriz.