Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen: así confirmó la vuelta después de cuatro años separados

La modelo volvió a apostar al amor con el padre de sus dos hijos y autorizó a su mamá, Nora Colosimo, a confirmar públicamente la reconciliación. “Siempre hubo mucho amor”, aseguró la panelista.

06/10/2026

Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen, su expareja y padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo, después de cuatro años separados. La confirmación llegó de manera inesperada y estuvo a cargo de Nora Colosimo, quien contó que su hija le dio autorización para revelar la noticia.

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La información había comenzado a circular este lunes durante la emisión de LAM, cuando Karina Iavícoli aseguró que la menor de las hermanas Nara habría retomado su relación con su exmarido. Ante los rumores, Colosimo decidió consultar directamente con su hija.

“Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy una angelita, fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo: ‘Mirá, mamá, sí, yo te autorizo’”, relató la mamá de Zaira al aire.

Después de confirmar la reconciliación, Nora Colosimo destacó la relación que siempre mantuvieron pese a la separación y valoró especialmente el vínculo familiar que conservaron durante estos años.

“Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”, expresó.

La panelista también reconoció que está muy feliz por la decisión de la pareja y remarcó que la familia nunca llegó a quebrarse a pesar de la ruptura.

“Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, sostuvo Colosimo.

Ante la consulta sobre si Zaira Nara y Jakob Von Plessen ya se encuentran viviendo juntos nuevamente, Nora prefirió mantener la intimidad de la pareja y evitó brindar más detalles. “Es todo lo que tengo para decir y es un montón”, respondió.

Cuatro años después de la separación

Zaira Nara y Jakob Von Plessen habían anunciado su separación en septiembre de 2022, luego de atravesar una extensa crisis. Desde entonces, ambos mantuvieron el vínculo principalmente por sus hijos y conservaron una relación cercana como padres.

La reconciliación se produce después de un período en el que la modelo había vuelto a hablar públicamente sobre su relación con el empresario y sobre los comienzos de su historia de amor.

De hecho, días atrás, Zaira recordó en el programa Un mediodía mejor, de Luzu, cómo había sido su primera cita con quien tiempo después se convertiría en el padre de sus hijos. La anécdota sorprendió a los conductores por los insólitos detalles del encuentro.

La modelo contó que había mantenido durante tres meses un vínculo a distancia con un hombre que todavía no identificó. Cuando finalmente llegó el momento de conocerse personalmente, admitió que tuvo dudas e incluso pensó en invitarlo a su propia casa porque no sabía cómo reaccionaría si la cita no funcionaba.

Sin embargo, él la invitó a su departamento, aunque rápidamente aclaró que la propiedad no era suya porque la suya estaba en obra. “No es mi departamento porque el mío está en obra”, le habría dicho.

A Zaira le llamó la atención el lugar y reconoció entre risas que le había generado otra impresión hasta enterarse de que pertenecía a un vecino amigo. “Si era de él, sumaba”, comentó.

Pero la situación se volvió todavía más inesperada cuando llegó una mujer al departamento. La modelo contó que había ido acompañada por su perrita, que hizo pis en varias de las alfombras del lugar, y que poco después apareció una señora que resultó ser la madre del hombre.

El relato provocó sorpresa entre Pollo Álvarez y los integrantes del programa, que no conocían la identidad del protagonista de la historia. Finalmente, Zaira reveló que se trataba de Jakob Von Plessen.

La modelo contó incluso que en aquella primera cita no hubo beso. “Después tuve dos hijos, pero en el momento no chapé ni nada”, recordó entre risas.

Ahora, cuatro años después de aquella separación, Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a apostar por su relación, con la noticia confirmada públicamente por la propia madre de la modelo y con el aval de la protagonista.