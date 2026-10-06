Bandera Bajada celebró sus 81 años con la elección de su nueva reina

Bianca González fue coronada como reina de Bandera Bajada durante una jornada que reunió a 24 candidatas y contó con una importante participación de la comunidad.

06/10/2026

La localidad de Bandera Bajada celebró sus 81 años con una jornada cargada de emoción y color que tuvo como uno de sus momentos centrales la tradicional elección de la reina.

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El evento se desarrolló el pasado viernes 2 de octubre en la plaza central, donde 24 jóvenes participaron del desfile ante un jurado integrado por referentes vinculados al mundo de la moda y la belleza.

El panel estuvo conformado por José Antonio, Ramiro Diosquez, María Ferreira, la licenciada Graciela de Japaze, Ariel Zorrilla, Gabriela Bravo y Sofía Tolay, quienes tuvieron a su cargo la evaluación de las candidatas.

Tras la deliberación, Bianca González fue elegida como la nueva reina de Bandera Bajada. La joven se destacó por su desenvoltura y actitud durante la elección y, tras recibir la corona, expresó su alegría y agradeció el acompañamiento de su familia, amigos y de toda la comunidad.

Todas las elegidas

Además de la nueva soberana, el jurado definió otras distinciones durante la jornada.

Yenifer Abdala fue elegida Miss Simpatía, mientras que Guadalupe Ovejero recibió el reconocimiento como Miss Elegancia.

En tanto, Gianella Cortez fue consagrada Segunda Princesa y Adriana Paz, Primera Princesa.

La celebración contó también con el acompañamiento de comercios auspiciantes de distintos puntos de Santiago del Estero, que aportaron premios para las participantes, entre ellos indumentaria, accesorios, productos de belleza y distintas experiencias.

La elección se convirtió así en uno de los momentos destacados de los festejos por el aniversario de Bandera Bajada, con una propuesta que reunió a familias y vecinos y puso en escena el talento y la participación de las jóvenes de la localidad.