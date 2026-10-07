El Premio Nobel de Química 2026 fue para los científicos Henri B. Kagan y Kenso Soai

La investigación de los dos científicos resolvió el interrogante sobre la homoquiralidad, una característica por la que los organismos vivos contienen únicamente una imagen especular en las proteínas de las células.

Hoy 07:17

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química 2026 a Henri B. Kagan y Kenso Soai, en reconocimiento a sus investigaciones sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

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Kagan, de la Universidad París-Sud de Francia, y Soai, de la Universidad de Ciencias de Tokio de Japón, realizaron investigaciones que permitieron comprender cómo determinadas reacciones químicas pueden favorecer una única forma molecular entre dos variantes que son imágenes especulares entre sí.

Este fenómeno está relacionado con la homoquiralidad, una característica fundamental de los organismos vivos. Algunas moléculas pueden presentarse en dos configuraciones que, al igual que una mano derecha y una izquierda, tienen la misma composición pero no pueden superponerse.

En los seres vivos, sin embargo, suele aparecer de manera predominante una sola de esas formas. Por ejemplo, las proteínas de las células contienen una determinada variante de los aminoácidos, mientras que su imagen especular tiene una presencia mucho menor. Durante décadas, el origen de esta asimetría constituyó uno de los interrogantes de la química.

Los aportes de Kagan y Soai

Kagan realizó en 1986 un descubrimiento que permitió manipular determinadas reacciones químicas y obtener un exceso de una de las formas especulares, en una proporción superior a la que se consideraba posible hasta ese momento.

A partir de esos avances, Soai profundizó las investigaciones sobre el fenómeno. En 1995, describió una reacción química con potencial para alcanzar la homoquiralidad y, en 2003, presentó una reacción en la que se obtuvo exclusivamente una de las dos formas especulares posibles.

Los trabajos de ambos científicos demostraron que una diferencia inicial, incluso pequeña, entre las dos variantes moleculares puede amplificarse durante una reacción química, hasta favorecer de manera marcada una de ellas.

El Comité Nobel de Química destacó que sus investigaciones aportaron una respuesta a un interrogante científico de más de un siglo: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad.

Los descubrimientos también tienen importancia práctica. La posibilidad de producir de manera selectiva una determinada configuración molecular resulta especialmente relevante para el desarrollo de sustancias que interactúan con organismos vivos, entre ellas diversos compuestos utilizados en la industria farmacéutica.

Henri B. Kagan nació en 1930 en Boulogne-Billancourt, Francia, y obtuvo su doctorado en 1960 en el Collège de France. Kenso Soai nació en 1950 en Hiroshima, Japón, y se doctoró en 1979 en la Universidad de Tokio. Ambos desarrollaron posteriormente una extensa trayectoria académica y científica en sus respectivos países.