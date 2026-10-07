Desarticulan kioscos de drogas en Famaillá y arrestan a tres individuos

Efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste desarticularon un kiosco de estupefacientes en Famaillá y detuvieron a tres personas tras un allanamiento basado en una denuncia anónima.

07/10/2026

El martes, en un operativo realizado en Famaillá, Tucumán, la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste llevó a cabo un allanamiento exitoso que resultó en la desarticulación de un kiosco de estupefacientes. Este operativo fue el resultado de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la venta de drogas en un domicilio específico.

El comisario Exequiel Vázquez Figueroa, jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste, comentó sobre el procedimiento: “Siguiendo los lineamientos impartidos por el Comando Superior, realizamos una medida judicial a raíz de una denuncia anónima que indicaba que en un domicilio de Famaillá se comercializaban drogas”. Esta afirmación resalta la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el narcotráfico.

Los agentes de la policía llevaron a cabo tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad en la zona. Gracias a estos esfuerzos, lograron identificar el kiosco de estupefacientes ubicado en el barrio Centro, lo que permitió la solicitud del allanamiento correspondiente ante la justicia.

Durante el procedimiento, el subcomisario Ricardo Nacusse, segundo jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste, informó que se procedió al secuestro de marihuana, cocaína y medicamentos psicotrópicos, así como también de dispositivos móviles, una balanza de precisión y diversos documentos que podrían ser utilizados como evidencia.

En total, tres individuos fueron aprehendidos durante el operativo. De ellos, dos son hombres que se encontraban involucrados en la operación de venta de drogas, siendo uno de ellos un individuo que ya estaba bajo arresto domiciliario en el momento de su detención. Un tercer arresto se realizó debido a que una persona intentó entorpecer la labor policial durante el allanamiento.

Finalmente, la Unidad Fiscal de Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción validó las medidas adoptadas por la Policía, lo que refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico en Tucumán. Este tipo de intervenciones es crucial para combatir el tráfico de drogas y asegurar la seguridad de la comunidad.