Franco Colapinto busca revancha en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP de Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine afrontará una nueva fecha de la temporada con el objetivo de volver a sumar puntos. El fin de semana tendrá Sprint y la carrera principal será el domingo desde las 9.

07/10/2026

La Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de Singapur, una nueva cita del calendario 2026 que tendrá nuevamente como protagonista a Franco Colapinto.

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El piloto argentino de Alpine llegará con ganas de revancha después de un tramo complicado en las últimas competencias y buscará recuperar terreno en un circuito exigente, antes del breve receso que tendrá la categoría previo al Gran Premio de Estados Unidos.

Colapinto ocupa actualmente el 12° puesto del Mundial de Pilotos con 27 puntos, mientras que Alpine aparece sexto en el campeonato de constructores con 68 unidades.

Cronograma del GP de Singapur

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.

Viernes 9 de octubre

5.30: Práctica libre

9.30: Clasificación Sprint

Sábado 10 de octubre

6.00: Carrera Sprint

10.00: Clasificación

Domingo 11 de octubre

9.00: Carrera

Cómo ver el Gran Premio de Singapur

La actividad del fin de semana podrá seguirse a través de TIC (Tele Imagen Codificada) por Disney+ y Fox Sports

Cómo llega Colapinto

El argentino intentará dejar atrás un tramo adverso y volver a meterse en la pelea por los puntos. El GP de Singapur será además la última carrera antes de una pausa breve en el calendario, ya que dos semanas después la Fórmula 1 retomará la actividad en Estados Unidos.

En la tabla de pilotos, Kimi Antonelli lidera con 320 puntos, seguido por George Russell con 236 y Lewis Hamilton con 214. Más atrás aparecen Charles Leclerc, Lando Norris y Max Verstappen.

Entre los constructores, Mercedes domina con 556 unidades, por delante de Ferrari, McLaren y Red Bull Racing.

Con un fin de semana cargado por el formato Sprint, Colapinto tendrá varias oportunidades para buscar protagonismo y volver a sumar para Alpine en Singapur.