Trump habló sobre la sospecha de peste en Rusia: “No pensamos que sea un arma biológica”

El presidente de Estados Unidos relativizó la posibilidad de que la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste esté vinculada con un arma biológica. La OMS pidió más información a Moscú, mientras Rusia insiste en que no existe riesgo epidémico.

07/10/2026

Donald Trump se refirió este miércoles a la preocupación internacional generada por la muerte de una trabajadora de un instituto de investigación de la peste en Irkutsk, Siberia, y descartó, por el momento, que el episodio pueda estar relacionado con un arma biológica.

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“No pensamos que sea así. Lo vamos a saber muy pronto, pero no lo pensamos”, respondió Trump ante una consulta de periodistas en el Despacho Oval. El mandatario también afirmó que espera mantener una conversación con su par ruso, Vladimir Putin, para abordar la situación.

La preocupación surgió después de la muerte, el 2 de octubre, de Darya Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto Antipeste de Irkutsk. La mujer había sido hospitalizada con un cuadro de neumonía grave y falleció poco después. Sin embargo, Rusia no confirmó que padeciera peste neumónica y sostuvo que murió a causa de una neumonía de origen desconocido.

Una muerte rodeada de interrogantes

Los primeros reportes difundidos por medios rusos plantearon que la investigadora podría haber estado expuesta accidentalmente a la bacteria Yersinia pestis, responsable de la peste, después de que se rompiera un tubo de ensayo en el laboratorio. Esa versión, sin embargo, no fue confirmada oficialmente por las autoridades rusas.

La situación generó medidas preventivas de gran magnitud. Cerca de 200 personas que tuvieron contacto con la mujer fueron sometidas inicialmente a observación o cuarentena, mientras también se aplicaron restricciones en centros de salud de la zona. Según las autoridades sanitarias rusas, los controles realizados posteriormente no detectaron casos de peste.

El organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor aseguró que se realizaron más de 5.000 pruebas y que no se encontraron microorganismos patógenos peligrosos. También indicó que la vigilancia sobre los contactos está llegando a su fin y que la mayoría de las personas que habían sido aisladas ya fueron liberadas.

La OMS pide explicaciones a Moscú

Mientras Rusia asegura que la situación está bajo control, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclamó mayor información para determinar qué ocurrió realmente.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el organismo pidió detalles sobre los análisis realizados a la fallecida y a sus contactos, qué motivó las medidas sanitarias adoptadas y cuál es el estado de salud de las personas que estuvieron expuestas.

La OMS también está analizando versiones sobre otro trabajador que habría desarrollado una neumonía de causa desconocida. La organización indicó que solicitó información a Rusia para verificar ese reporte. Por el momento, no existe confirmación oficial de un segundo caso de peste ni de una segunda muerte vinculada al episodio.

Rusia, por su parte, informó a la OMS que no se registraron casos recientes de peste en la región de Irkutsk y que la investigación epidemiológica no detectó patógenos de alto riesgo entre los contactos de la mujer.

Trump comparó la situación con los primeros días del coronavirus

El presidente estadounidense también puso en duda la escasa información difundida públicamente por Moscú y comparó la situación con la respuesta inicial de China durante la pandemia de coronavirus.

“China no dijo mucho y Rusia tampoco está diciendo mucho. Pero dicen que lo tienen muy bajo control”, señaló Trump, quien aclaró que espera que las autoridades rusas puedan mantener la situación contenida.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también pidió a Moscú que comparta más información sobre el episodio. Según Reuters, Rusia rechazó las acusaciones de falta de transparencia y aseguró que informó a la OMS de acuerdo con los protocolos internacionales.

¿Hay riesgo de una epidemia?

Los organismos internacionales no reportaron hasta ahora evidencia de una transmisión sostenida entre personas. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) indicó que no había reportes de casos secundarios y que no existían señales de una propagación sostenida que pudiera provocar una expansión de la enfermedad.

La peste neumónica es una forma grave de la enfermedad causada por Yersinia pestis y puede transmitirse entre personas a través de gotas respiratorias. Aun así, puede tratarse con antibióticos cuando es detectada y atendida de manera temprana.

Por ahora, el principal interrogante continúa siendo qué provocó exactamente la muerte de la trabajadora del instituto de Irkutsk. Rusia sostiene que no se trató de peste, mientras que la OMS continúa solicitando datos para poder establecer con mayor precisión cuál fue el agente causante y cuál es el verdadero nivel de riesgo.

Argentina también sigue el caso

La situación generó además atención en la Argentina. El Ministerio de Salud convocó este miércoles a sus equipos técnicos para analizar el episodio y evaluar si corresponde emitir recomendaciones para viajeros que tengan previsto trasladarse a Rusia.

Por el momento, el Gobierno argentino no estableció restricciones para quienes viajen al país y aguarda las conclusiones de los equipos epidemiológicos antes de definir eventuales medidas preventivas.