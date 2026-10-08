Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2026 | 24º
X
Policiales

Violenta pelea a golpes entre dos hombres en plena Ruta 92

El enfrentamiento ocurrió en inmediaciones del Monumento a las Malvinas Argentinas, en Añatuya. Un hombre y una mujer intervinieron para intentar separar a los protagonistas.

Hoy 11:17

Un violento enfrentamiento entre dos hombres se registró durante la noche sobre la Ruta 92, en Añatuya, en inmediaciones del Monumento a las Malvinas Argentinas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las imágenes registradas por testigos, ambos protagonizaron una pelea a golpes en plena vía pública que rápidamente ganó intensidad y terminó con los involucrados forcejeando y golpeándose en el suelo.

La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar, especialmente por tratarse de un sector con circulación de vehículos de gran porte.

Ante la intensidad de la pelea, un hombre y una mujer intervinieron para intentar separar a los protagonistas y evitar que el enfrentamiento continuara.

Hasta el momento, no se conocen los motivos que originaron la pelea ni se informó si alguno de los involucrados debió recibir atención médica.

TEMAS Añatuya
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Intento de secuestro a joven durante un viaje en Uber en Tucumán
  2. 2. Violenta pelea a golpes entre dos hombres en plena Ruta 92
  3. 3. Un hombre fue demorado tras violar una prohibición de acercamiento por agredir a su abuela
  4. 4. Alumnos del Instituto Madre Mercedes Guerra juntan donaciones para una escuela de Los Núñez
  5. 5. Joaquín Levinton volvió a hablar sobre la denuncia por abuso sexual en su contra: “La semana pasada fue durísima”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT