Violenta pelea a golpes entre dos hombres en plena Ruta 92

El enfrentamiento ocurrió en inmediaciones del Monumento a las Malvinas Argentinas, en Añatuya. Un hombre y una mujer intervinieron para intentar separar a los protagonistas.

Hoy 11:17

Un violento enfrentamiento entre dos hombres se registró durante la noche sobre la Ruta 92, en Añatuya, en inmediaciones del Monumento a las Malvinas Argentinas.

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De acuerdo con las imágenes registradas por testigos, ambos protagonizaron una pelea a golpes en plena vía pública que rápidamente ganó intensidad y terminó con los involucrados forcejeando y golpeándose en el suelo.

La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar, especialmente por tratarse de un sector con circulación de vehículos de gran porte.

Ante la intensidad de la pelea, un hombre y una mujer intervinieron para intentar separar a los protagonistas y evitar que el enfrentamiento continuara.

Hasta el momento, no se conocen los motivos que originaron la pelea ni se informó si alguno de los involucrados debió recibir atención médica.