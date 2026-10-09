Video: un famoso “streamer” colombiano quedó en ridículo al ser noqueado en vivo por un robot

Ocurrió mientras probaban uno de los aparatos que utilizarán en el próximo Stream Fighters 5.

Hoy 11:36

El popular 'streamer' colombiano Westcol fue golpeado sorpresivamente por un robot mientras realizaba una transmisión en vivo.

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La escena, que se hizo viral en redes sociales, ocurrió mientras probaban uno de los aparatos que utilizarán en el próximo Stream Fighters 5: el androide realizaba una rutina de baile y le pegó un puñetazo a la cabeza del creador de contenido, sin que su compañero Blessd se diera cuenta de lo ocurrido.

Aparentemente, no hubo heridas de gravedad.