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Policiales

Una nena de 3 años resultó herida en un fuerte choque en el cruce de Gottau y Lugones

Añatuya. Otras dos personas de 16 y 21 años también resultaron heridos. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Zonal.

Hoy 15:17
Siniestro vial

Un nuevo siniestro vial sacudió la tranquilidad de la zona. Un automóvil y una motocicleta protagonizaron un violento impacto en la intersección de las calles Gottau y Lugones.

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Como consecuencia de la colisión, tres personas resultaron heridas, tratándose de los ocupantes del rodado menor. Según los primeros datos oficiales confirmados en el lugar, los lesionados tienen 3, 16 y 21 años, entre ellas dos mujeres.

Ante la gravedad de la situación, dos ambulancias del municipio de Añatuya se hicieron presentes de inmediato para brindar las primeras curaciones y realizar el traslado de urgencia de los heridos hacia el hospital zonal, donde recibieron atención médica especializada.

Personal policial de la jurisdicción trabaja intensamente en la escena del choque para realizar las pericias de rigor, ordenar el tránsito y establecer las causas exactas que desencadenaron el impacto.

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