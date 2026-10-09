En un verdadero partidazo, Quimsa le ganó a Boca y sumó su tercera victoria en fila

La Fusión se quedó con un duelo de alto voltaje ante el Xeneize por 105 a 96 en el Estadio Ciudad e inició la Liga Nacional de gran manera.

Hoy 23:05

Quimsa consiguió un triunfazo ante Boca Juniors por 105 a 96, en un partido intenso y cambiante que se definió en los minutos finales. El equipo dirigido por Lucas Victoriano mostró su poder ofensivo, respondió en los momentos de mayor presión y estiró su invicto en el inicio de la temporada de la Liga Nacional.

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El encuentro comenzó con mucha efectividad de ambos lados. Conrradi aportó desde el perímetro y Saiz hizo valer su juego interno para el conjunto santiagueño, mientras que Leonardo Lema y los triples de Warren mantuvieron a Boca en partido. Con el aporte de Cuello, Stenta y Barreiro desde larga distancia, el Xeneize logró cerrar el primer cuarto arriba por 33 a 23.

En el segundo período, Quimsa reaccionó con una ráfaga de puntos de Rutenberg y Martínez, que le permitió achicar la diferencia. Sin embargo, Boca encontró respuestas en Barreiro y Lema, mientras que Cáffaro hizo daño cerca del aro. De esa manera, el equipo visitante se fue al descanso con ventaja de 54 a 49.

El tercer cuarto tuvo como protagonista a Franco Méndez, quien desequilibró con sus penetraciones y también lastimó desde el perímetro. Su rendimiento fue clave para que la Fusión revirtiera el marcador. Del otro lado, Barreiro intentó sostener a Boca, pero la combinación de Méndez y Martínez le permitió al local cerrar el parcial arriba por 80 a 75, con diez minutos por jugar.

En el último cuarto, Rutenberg estiró la ventaja santiagueña a diez puntos, aunque Boca respondió rápidamente con Warren y Cáffaro para mantener la incertidumbre. En un cierre electrizante, Quimsa encontró soluciones con Tyren Johnson y Solanas, sostuvo la diferencia y selló el triunfo por 105 a 96 ante su gente.

Franco Méndez, con 23 puntos y 10 asistencias, fue la figura del encuentro, acompañado por los 16 tantos de Tyren Johnson. En el conjunto visitante, Leonardo Lema terminó como máximo anotador con 27 puntos, mientras que Francisco Cáffaro sumó 20.

Tras esta victoria, Quimsa continuará su camino en la Liga Nacional con una gira por Junín y Chivilcoy, prevista dentro de diez días. Por su parte, Boca Juniors visitará a Olímpico de La Banda el próximo lunes.