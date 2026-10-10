Detienen a un joven por robo en una heladería de Resistencia, Chaco

La Comisaría Octava de Resistencia, Chaco, detuvo a un joven de 22 años por un robo en una heladería, tras una exhaustiva investigación y análisis de cámaras de seguridad.

Hoy 03:48

En un reciente operativo, efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Octava de Resistencia, Chaco, lograron la detención de un joven de 22 años, acusado de participar en un robo en una heladería localizada en la avenida Italia, al 1400. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una trabajadora del establecimiento, quien reportó que el delincuente ingresó al local y se llevó consigo dinero en efectivo y un teléfono celular.

Tras recibir la denuncia, los agentes policiales comenzaron a realizar tareas investigativas para esclarecer el hecho delictivo. Uno de los primeros pasos fue solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad del local, que resultaron fundamentales para identificar al sospechoso. El análisis de las grabaciones permitió a los efectivos establecer características del ladrón y su posible ubicación.

Las investigaciones posteriores condujeron a los efectivos a la zona de Villa Prosperidad, donde se había detectado la presencia del sospechoso. Este enfoque dirigido fue clave para acortar los tiempos de búsqueda y facilitar la captura del implicado. En un operativo coordinado, los efectivos se dirigieron a la calle Alice Le Saige, donde se llevó a cabo un patrullaje y se implementaron puntos de vigilancia.

Finalmente, los esfuerzos de los agentes dieron sus frutos cuando, alrededor de la tarde, lograron interceptar y detener al joven, quien coincidía con la descripción proporcionada por las imágenes de seguridad. Este hecho es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto y la utilización de tecnología pueden ser herramientas efectivas en la lucha contra el delito.

Una vez detenido, el joven fue conducido a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. De acuerdo con la información proporcionada por la policía del Chaco, se notificó la aprehensión del acusado por orden de la fiscalía en turno, bajo la causa de Supuesto Robo.

Este tipo de intervenciones subrayan la importancia de la denuncia ciudadana y la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden. La colaboración entre la comunidad y la policía es fundamental para mejorar la seguridad en la región y prevenir futuros delitos. Este caso particular destaca cómo la acción rápida y la investigación diligente pueden resultar en la captura de individuos que atentan contra la propiedad de los ciudadanos.