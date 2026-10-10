Franco Colapinto expresó su frustración tras abandonar en Singapur: “Era una buena oportunidad”

El piloto argentino sufrió una falla mecánica en su Alpine durante las primeras vueltas de la carrera Sprint y no pudo continuar. Tras el abandono, lamentó lo sucedido y apuntó a recuperar el rendimiento del auto para la clasificación.

Hoy 08:32

Franco Colapinto vivió una jornada complicada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, luego de abandonar prematuramente la carrera Sprint disputada este sábado en el circuito callejero de Marina Bay. El argentino sufrió un desperfecto técnico en su Alpine que lo obligó a detenerse cuando apenas habían transcurrido las primeras vueltas de la competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras quedar fuera de carrera, el piloto de 23 años expresó su frustración por el inconveniente mecánico que le impidió aprovechar una oportunidad para conseguir un buen resultado. “Fue una lástima, un problema del auto que no sabemos qué es. Era una buena oportunidad”, manifestó Colapinto en declaraciones a ESPN.

El argentino explicó que el equipo todavía no había logrado identificar el origen de la falla, aunque se mostró enfocado en encontrar una solución antes de la siguiente actividad del fin de semana.

“Intentamos arreglarlo y volver a la qualy. Ojalá hagamos un par de cambios buenos”, señaló el piloto, que buscará dejar atrás el mal momento y recuperar competitividad en la clasificación.

El abandono se produjo cuando el Safety Car se encontraba en pista, en medio de una carrera que estuvo marcada por numerosos incidentes y problemas mecánicos. En total, nueve pilotos quedaron fuera de competencia, entre ellos George Russell, Lance Stroll, Sergio Pérez, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Alexander Albon y Oscar Piastri, además del argentino.

La carrera Sprint finalmente quedó en manos de Max Verstappen, quien consiguió imponerse en el exigente trazado de Marina Bay.

Colapinto buscará recuperarse en la clasificación

Pese a la frustración por el abandono, Colapinto tendrá una nueva oportunidad para revertir el complicado inicio del sábado. El piloto argentino tiene previsto regresar a la pista a las 10 de la mañana, hora argentina, para disputar la clasificación del Gran Premio de Singapur.

El principal desafío para Alpine será identificar y solucionar el desperfecto que provocó el abandono, con el objetivo de que el argentino pueda afrontar la sesión clasificatoria en mejores condiciones.

De esta manera, Colapinto intentará recuperarse de un sábado adverso y conseguir una buena posición de largada para la carrera principal del domingo, en uno de los circuitos más exigentes del calendario de la Fórmula 1.