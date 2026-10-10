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La Municipalidad informó que el lunes feriado se cumplirá con el servicio de recolección de residuos

El servicio funcionará con normalidad el lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día de la Diversidad Cultural. Los camiones recorrerán los barrios en sus horarios habituales, tanto por la mañana como por la tarde.

Hoy 19:30

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad del Capital informó que la recolección de residuos domiciliarias durante el lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día de la Diversidad Cultural, se cumplirá de manera normal.

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Por ello, el personal municipal y los camiones compactadores desarrollarán sus tareas en los horarios y recorridos habituales para cada barrio, es decir, el turno mañana a partir de las 7, y por la tarde desde las 16.

La Dirección de Servicios Urbanos reiteró a los vecinos dejar en los cestos los residuos debidamente embolsados minutos antes del paso de los camiones.

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