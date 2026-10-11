Termas de Río Hondo bajo un manto de nubes: pronóstico de lluvias para hoy Domingo 11 de octubre de 2026

Los termenses deben prepararse para un clima inestable en los próximos días, con lluvias irregulares que afectarán la región. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas y máximas moderadas.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se despiertan bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 14.9 °C y una sensación térmica de 13.4 °C. La humedad se encuentra en un 75%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana.

El pronóstico para hoy indica lluvia irregular en las cercanías, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14.8 °C y una máxima de 18.2 °C, manteniendo un clima fresco y húmedo a lo largo del día.

Para mañana, los termenses deberán estar atentos, ya que el clima se mantendrá inestable con más lluvias en el horizonte. Se espera que la mínima alcance los 15.1 °C y la máxima se mantenga en 18.2 °C, condiciones similares a las de hoy.

El martes también se prevé un día similar, con lluvia irregular que persistirá en la zona. Las temperaturas mínimas ascenderán a 15.5 °C, mientras que las máximas llegarán a 18.7 °C, manteniéndose en un rango fresco y húmedo.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo se caracteriza por condiciones de inestabilidad y lluvias irregulares para los próximos días. Hoy, las temperaturas se moverán entre 14.8 °C y 18.2 °C, mientras que el pronóstico para el lunes y martes anticipa condiciones similares con mínimas de 15.1 °C y 15.5 °C respectivamente.

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