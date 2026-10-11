La Banda se prepara para un fin de semana fresco: clima cubierto para hoy Domingo 11 de octubre de 2026

Los bandeños se encontrarán con un día de clima nublado y temperaturas agradables. Se espera que la sensación térmica sea un poco más baja debido a la humedad.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños disfrutarán de un clima cubierto con una temperatura actual de 15 °C. Aunque la sensación térmica se siente un poco más baja, alrededor de 13.6 °C, la jornada promete ser moderadamente fresca.

Durante el día, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 23.5 °C, lo que ofrecerá un alivio a quienes prefieren el clima templado. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, en torno al 73%, lo que podría hacer que el día se sienta un poco más frío de lo habitual.

El viento, proveniente del este a 7.9 km/h, contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Este tipo de clima es común en esta época del año, donde los bandeños pueden esperar cielos nublados y temperaturas moderadas.

Para los próximos días, el pronóstico muestra un clima similar. El lunes 12 de octubre, se espera otra jornada cubierta con mínimas de 17 °C y máximas de 23.8 °C. El martes 13 de octubre también seguirá esta tendencia, con mínimas de 16.7 °C y máximas de 22.9 °C.

En resumen, hoy Domingo 11 de octubre de 2026, La Banda se presentará con un clima cubierto, donde la mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 23.5 °C. La humedad alta y el viento suave acompañarán a los bandeños en su jornada.

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