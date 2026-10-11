Añatuya se enfrenta a un día nublado: clima fresco para hoy Domingo 11 de octubre de 2026

El clima en Añatuya se presenta hoy con condiciones de cielo cubierto y temperaturas frescas. Se espera un leve ascenso en la temperatura a lo largo del día.

Hoy 08:21

Hoy, Domingo 11 de octubre de 2026, los añatuyenses se despertaron con un clima cubierto y temperaturas que rondan los 12.5 °C. La sensación térmica se siente incluso más fresca, alcanzando los 10.9 °C, lo que sugiere que es un buen momento para abrigarse antes de salir.

A lo largo de la jornada, las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7 °C, aunque las condiciones nubladas persistirán, lo que mantendrá el ambiente más templado y cómodo. Esto puede ser un alivio para quienes prefieren evitar el calor extremo.

La humedad se siente considerable, alcanzando un 88%, lo que puede hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada. El viento sopla desde el este-sureste a una velocidad de 10.8 km/h, lo que contribuye a la sensación general de frescura en el aire.

Para el día de mañana, lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 15.8 °C y una máxima de 22.5 °C, manteniendo el patrón de cielo cubierto y temperaturas agradables. Los añatuyenses deberán estar preparados para otro día similar.

El pronóstico para el martes 13 de octubre también indica cielo cubierto, con una mínima de 13.2 °C y una máxima que podría llegar a 24.3 °C. Así, los próximos días continuarán con un clima templado y nublado, ideal para actividades al aire libre sin el intenso calor del verano.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.