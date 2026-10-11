El papa León XIV anunció que se operará de un nódulo en un pulmón a pocos días del viaje a la Argentina

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este domingo que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días.

Hoy 08:08

El papa León XIV será operado en los primeros días de la próxima semana para extirpar un nódulo localizado en un pulmón, diagnosticado en una fase muy inicial. La Santa Sede prevé que permanezca hospitalizado alrededor de una semana tras la intervención.

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El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este domingo que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días. La precisión llegó después de que el pontífice comunicara públicamente su diagnóstico al término del rezo del Ángelus.

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León XIV, de 71 años y papa desde mayo de 2025, explicó desde la ventana del Palacio Apostólico que los médicos detectaron el nódulo durante controles recientes. Según indicó, la lesión está circunscrita y fue localizada en una etapa temprana.

El pontífice estadounidense señaló que el equipo médico aconsejó la operación y que aceptó esa recomendación para retirar el nódulo en los próximos días. Los papas cuentan con un apartamento destinado a ingresos y tratamientos en el hospital Gemelli de Roma, al que pueden recurrir para este tipo de intervenciones.