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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2026 | 19º
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Policiales

Detuvieron en el barrio Ejército Argentino a un hombre acusado de participar en un robo en el Bº Saint Germain

El sospechoso, de 30 años, era buscado en el marco de una investigación por el asalto a una mujer a la que le robaron un celular Samsung A16. El hecho ocurrió el 2 de octubre.

Hoy 11:46
Detenido

Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en la ciudad Capital, acusado de estar vinculado con un robo cometido en el barrio Saint Germain, donde una mujer fue despojada de su teléfono celular.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 3, durante un recorrido de rutina por las calles 65 y 15 del barrio Ejército Argentino. Allí, los uniformados identificaron a un hombre que era requerido por la Justicia en el marco de distintas investigaciones delictivas.

El caso que derivó en su detención ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando una mujer de 39 años se encontraba en inmediaciones de la avenida de Circunvalación, en el barrio Saint Germain. Según la denuncia, fue sorprendida por dos hombres que le sustrajeron un teléfono Samsung A16 y escaparon a pie en dirección al barrio Ejército Argentino.

Tras el hecho, personal de la Comisaría Comunitaria Nº 51 inició las averiguaciones para esclarecer el robo e identificar a los responsables.

Durante el operativo de este domingo, los policías interceptaron al sospechoso y lo trasladaron a la dependencia policial, donde se confirmó su vinculación con la causa investigada.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia. En tanto, continúan las actuaciones para intentar recuperar el celular sustraído.

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