Jesica Cirio dio a luz a su segundo hijo y trascendió el nombre que eligió con Nicolás Trombino

La modelo dio a luz este domingo en el Sanatorio Otamendi mediante una cesárea. El bebé pesó tres kilos y, según trascendió, se llamaría Kimi, aunque sus padres todavía no lo confirmaron oficialmente.

Hoy 19:46

Jesica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez este domingo 11 de octubre. La modelo dio a luz a su hijo junto al empresario Nicolás Trombino en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia se conoció a través de las redes sociales y rápidamente generó repercusión.

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La información fue difundida por el conductor Ángel de Brito, quien reveló que el nacimiento se produjo mediante una cesárea y que el recién nacido pesó aproximadamente tres kilos.

Además, trascendió que la pareja habría elegido el nombre Kimi para el bebé. Sin embargo, hasta el momento, la modelo no realizó una confirmación pública sobre ese dato.

Para recibir a su hijo, Cirio se habría instalado en la suite presidencial del centro médico. El nacimiento marca una nueva etapa familiar para la conductora, que ya es mamá de Chloé, fruto de su relación anterior con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Quién es Nicolás Trombino, la pareja de Jesica Cirio

Nicolás Trombino es un empresario vinculado al rubro alimenticio y propietario de un supermercado mayorista. A diferencia de Cirio, mantiene un perfil reservado y se mantiene alejado de la exposición mediática.

La relación entre ambos comenzó a trascender públicamente durante 2025, después de la separación de la modelo de Elías Piccirillo. En abril de este año, Cirio confirmó que estaba embarazada y contó que la noticia había sido inesperada para los dos.

“Obviamente, nos tomó por sorpresa porque no estábamos buscando, pero a la vez nos puso muy feliz la noticia a los dos”, había expresado al referirse a la llegada del bebé.

En aquella oportunidad, la conductora también manifestó su intención de preservar algunos aspectos de su vida sentimental y familiar. Después de años de exposición pública, eligió transitar esta etapa con mayor reserva.

Con el nacimiento de su segundo hijo, Jesica Cirio y Nicolás Trombino comienzan una nueva etapa como padres, mientras se espera que la modelo comparta más detalles sobre la llegada del bebé y el nombre elegido.