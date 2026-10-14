Colonia El Simbolar reconoció a los pequeños futbolistas que se destacaron en un torneo provincial

La comisionada municipal Valle Pérez recibió a los integrantes de la Escuela de Fútbol Infantil “Pequeños Gigantes”, quienes tuvieron una destacada participación en un torneo organizado por la Escuela “Estrella del Sur”.

Hoy 17:04

La competencia se desarrolló durante tres jornadas en el Complejo Legui, ubicado en El Zanjón, y reunió a numerosas instituciones deportivas de la provincia y de jurisdicciones vecinas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el certamen, los pequeños futbolistas de Colonia El Simbolar consiguieron distintos galardones, como resultado de su desempeño en una experiencia que también les permitió compartir jornadas de competencia y compañerismo con niños de otras localidades.

Tras su participación, los integrantes de la escuela fueron recibidos por la jefa comunal, quien los felicitó por los logros obtenidos y destacó el esfuerzo que realizan durante los entrenamientos.

“Nos llena de alegría ver a nuestros chicos representar a Colonia El Simbolar y regresar con estos reconocimientos. Detrás de cada logro hay muchas horas de entrenamiento, entusiasmo y, sobre todo, familias que hacen un gran esfuerzo para que sus hijos puedan practicar el deporte que les gusta”, expresó Valle Pérez.

La comisionada también destacó la importancia de acompañar a las instituciones que trabajan con niños y adolescentes, especialmente por el papel que cumplen en su formación.

“Más allá de los resultados, lo importante es que los chicos tengan la oportunidad de jugar, hacer amigos, aprender a trabajar en equipo y crecer en un ambiente saludable. Desde la Comisión Municipal queremos seguir acompañando a las escuelas deportivas y a las familias que hacen posible estas experiencias”, señaló.

Desde el Gobierno comunal destacaron el trabajo de la Escuela de Fútbol Infantil “Pequeños Gigantes” y el compromiso de las familias, que acompañan a los niños tanto en sus entrenamientos como en las competencias que se desarrollan fuera de la localidad.

Asimismo, ratificaron la continuidad del acompañamiento municipal a las instituciones deportivas de Colonia El Simbolar, con el propósito de facilitar la participación de niños y jóvenes en actividades que combinan la práctica deportiva, la recreación y la convivencia.