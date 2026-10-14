La municipalidad de Fernández recibió una importante donación de libros y material audiovisual

La importante donación, realizada por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, contiene publicaciones editadas por la Editorial de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia.

Hoy 17:40

Con el propósito de enriquecer los fondos bibliográficos locales y fortalecer las propuestas educativas y culturales en la Capital del Agro, autoridades de la Municipalidad de Fernández mantuvieron una reunión de trabajo en la histórica sede de Casa Castro, donde recibieron una significativa donación de obras literarias y producciones audiovisuales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La delegación municipal estuvo encabezada por la intendente CPN Yanina Iturre, acompañada por el director de Cultura, Leonardo Fernández, y la directora de Educación, Prof. Lorena Aranda. Fueron recibidos por el subsecretario de Cultura de la Provincia, Lic. Juan Leguizamón, junto a la directora de la Subsecretaría de Cultura, Liliana Díaz.

El lote entregado comprende destacadas publicaciones editadas por la Editorial de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, entre las que sobresalen títulos emblemáticos como la Colección de los 200 Años de la Autonomía Santiagueña (de diversos autores), Postales de Nano Gigli, la obra en quichua Wawque Pukllas y la Antología de Poetas Santiagueños de Alfonso Nassif, entre otras piezas de valor histórico y literario.

A este acervo se sumaron producciones integradas a través del Consejo Regional Norte Cultura, tales como la publicación Gigantes del Noroeste y el documental Senderos de la Vidala, proyectos de articulación cultural interprovincial.

Asimismo, la donación incorporó un segmento de literatura infanto-juvenil gestionado a partir de aportes de la Biblioteca del Congreso de la Nación, orientado especialmente al fomento de la lectura en las infancias y adolescencias.

Desde el Ejecutivo local destacaron que estos ejemplares serán distribuidos en las bibliotecas, espacios educativos y dependencias culturales del municipio, permitiendo a estudiantes, docentes, investigadores y vecinos de la ciudad acceder libremente a contenidos que rescatan la memoria colectiva, la identidad santiagueña y la riqueza artística de la región.