“Las Tinajas Corre” tuvo su segunda edición con una jornada de deporte y concientización

Alumnos, familias y vecinos participaron de la propuesta impulsada por el Agrupamiento 86089 Las Tinajas, sede de la Escuela Secundaria Yuchán, que busca promover hábitos saludables y fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad.

Hoy 17:59

El Agrupamiento 86089 Las Tinajas, sede de la Escuela Secundaria Yuchán, llevó adelante la segunda edición de la maratón "Las Tinajas Corre", una iniciativa que reunió a estudiantes de 1° a 5° año, familias y vecinos de la comunidad.

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La propuesta nació en 2025 con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de incorporar la actividad física a la vida cotidiana. Tras la respuesta obtenida en aquella primera experiencia, la institución decidió darle continuidad al proyecto y avanzar en su consolidación como un espacio de encuentro, recreación y promoción de hábitos saludables.

Desde la organización destacaron que la caminata constituye una actividad accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas, ya que no requiere inscripción, equipamiento especial ni costos. En ese sentido, el proyecto busca instalar la importancia de caminar diariamente como una herramienta para el cuidado de la salud física y el bienestar emocional.

Además, "Las Tinajas Corre" apunta a fortalecer la identidad y pertenencia institucional, promoviendo el cuidado personal, de los compañeros y del medio ambiente.

Las Tinajas Corre

La segunda edición volvió a poner en evidencia el acompañamiento de las familias y de la comunidad a las propuestas impulsadas desde la escuela, consolidando una iniciativa que busca trascender el evento deportivo y convertirse en un espacio permanente de concientización y participación comunitaria.

Las Tinajas Corre