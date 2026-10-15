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El Club de Leones Mishky Mayu homenajeó a docentes rurales con un “León de Honor”

Bajo el lema “No están en el bronce, pero hicieron Patria”, la institución reconoció a 14 docentes rurales santiagueñas por su trayectoria y dedicación a la educación. El acto se realizó en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia.

Hoy 23:21
León de Honor

El Club de Leones Santiago del Estero Mishky Mayu llevó adelante en la tarde de este jueves un emotivo homenaje a docentes rurales santiagueñas, a quienes distinguió con un “León de Honor” bajo el lema “No están en el bronce, pero hicieron Patria”.

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El reconocimiento tuvo lugar en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero y contó con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder, además de familiares, integrantes de la institución y público en general.

León de Honor León de Honor

Durante el acto fueron homenajeadas 14 docentes, destacando su compromiso, trayectoria y aporte a la educación en distintos puntos del territorio provincial.

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Las docentes reconocidas fueron:

  • Nora Estela Barrionuevo
  • Sara del Valle Ledesma
  • Dimpna Lidia Perren
  • Yolanda del Carmen Ibarra
  • Antolina del Tránsito Sosa
  • Lila Lucía Ibáñez
  • Silvia Mabel Suárez
  • Eva Beatriz Céspedes
  • Emma Zalazar
  • Mirta Olivia Ibáñez
  • Norma Jaime
  • Silvia Magalí Matar
  • Marta Noemí Álvarez
  • Luciana Fernanda Tévez


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Un reconocimiento a quienes hicieron Patria desde las aulas

El homenaje puso en valor la tarea de quienes desarrollaron su labor educativa en escuelas rurales, acompañando durante años a generaciones de estudiantes y llevando la educación a comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

Durante su participación, el vicegobernador Carlos Silva Neder felicitó al Club de Leones Mishky Mayu por la iniciativa y destacó especialmente el reconocimiento realizado a las docentes que dedicaron su vida a la educación.

Música para acompañar la celebración

En la tarde-noche, la ceremonia también contó con la participación de integrantes de la Orquesta de Cámara “Gioia Crescendo”, bajo la dirección del Maestro Roberto Peralta, quienes acompañaron la jornada con su propuesta musical.

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La presencia de la orquesta sumó un momento artístico al encuentro y permitió completar una jornada marcada por el reconocimiento, la emoción y la puesta en valor de la cultura.

León de Honor León de Honor

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Desde el Club de Leones Mishky Mayu expresaron su agradecimiento a las docentes homenajeadas, a sus familias, a los músicos y a todas las personas que acompañaron la ceremonia.

La jornada se convirtió así en un reconocimiento a la vocación docente, pero también a una parte fundamental de la historia educativa de Santiago del Estero: la de quienes hicieron de las aulas rurales un espacio de aprendizaje, acompañamiento y construcción de comunidad.

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