El Club de Leones Mishky Mayu homenajeó a docentes rurales con un “León de Honor”

Bajo el lema “No están en el bronce, pero hicieron Patria”, la institución reconoció a 14 docentes rurales santiagueñas por su trayectoria y dedicación a la educación. El acto se realizó en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia.

Hoy 23:21

El Club de Leones Santiago del Estero Mishky Mayu llevó adelante en la tarde de este jueves un emotivo homenaje a docentes rurales santiagueñas, a quienes distinguió con un “León de Honor” bajo el lema “No están en el bronce, pero hicieron Patria”.

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El reconocimiento tuvo lugar en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero y contó con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder, además de familiares, integrantes de la institución y público en general.

León de Honor

Durante el acto fueron homenajeadas 14 docentes, destacando su compromiso, trayectoria y aporte a la educación en distintos puntos del territorio provincial.

León de Honor

Las docentes reconocidas fueron:

Nora Estela Barrionuevo

Sara del Valle Ledesma

Dimpna Lidia Perren

Yolanda del Carmen Ibarra

Antolina del Tránsito Sosa

Lila Lucía Ibáñez

Silvia Mabel Suárez

Eva Beatriz Céspedes

Emma Zalazar

Mirta Olivia Ibáñez

Norma Jaime

Silvia Magalí Matar

Marta Noemí Álvarez

Luciana Fernanda Tévez





León de Honor

Un reconocimiento a quienes hicieron Patria desde las aulas

El homenaje puso en valor la tarea de quienes desarrollaron su labor educativa en escuelas rurales, acompañando durante años a generaciones de estudiantes y llevando la educación a comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

Durante su participación, el vicegobernador Carlos Silva Neder felicitó al Club de Leones Mishky Mayu por la iniciativa y destacó especialmente el reconocimiento realizado a las docentes que dedicaron su vida a la educación.

Música para acompañar la celebración

En la tarde-noche, la ceremonia también contó con la participación de integrantes de la Orquesta de Cámara “Gioia Crescendo”, bajo la dirección del Maestro Roberto Peralta, quienes acompañaron la jornada con su propuesta musical.

León de Honor

La presencia de la orquesta sumó un momento artístico al encuentro y permitió completar una jornada marcada por el reconocimiento, la emoción y la puesta en valor de la cultura.

León de Honor

León de Honor

Desde el Club de Leones Mishky Mayu expresaron su agradecimiento a las docentes homenajeadas, a sus familias, a los músicos y a todas las personas que acompañaron la ceremonia.

La jornada se convirtió así en un reconocimiento a la vocación docente, pero también a una parte fundamental de la historia educativa de Santiago del Estero: la de quienes hicieron de las aulas rurales un espacio de aprendizaje, acompañamiento y construcción de comunidad.