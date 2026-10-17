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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2026 | 15º
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“Libros cartoneros”, la nueva propuesta del CCB para los más pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 20 y el jueves 22 de octubre, el Taller de arte y literatura "Libros cartoneros", destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30, en forma gratuita.

Hoy 05:28

Se trata de una propuesta destinada a acercar a los más pequeños al universo del libro desde una perspectiva creativa, artística y sustentable.

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Mediante una experiencia que vincula literatura, expresión plástica y conciencia ambiental, los participantes podrán explorar las diferentes posibilidades que ofrecen los materiales cotidianos y descubrir cómo estos pueden adquirir nuevos significados mediante la imaginación y la creatividad.

El taller busca fomentar el acercamiento al libro, no solo como medio para la lectura y la transmisión de historias, sino también como un objeto artístico capaz de ser pensado, intervenido y transformado.

Un nuevo espacio de encuentro y aprendizaje para los niños, que  promueve experiencias que estimulan la imaginación, la expresión personal y la valoración de prácticas creativas vinculadas con la reutilización de materiales.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 422-3763 interno 249 (Área de Educación).

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