Balotaje en Brasil: Lula achica la distancia con Flávio Bolsonaro y crece la incertidumbre antes de las urnas

Las últimas encuestas muestran una disputa cada vez más ajustada entre el presidente brasileño y el senador de derecha, que mantiene una leve ventaja. Tras un primer debate cargado de acusaciones, los candidatos volverán a enfrentarse el viernes, a dos días de la votación.

Hoy 18:53

La carrera hacia el balotaje presidencial en Brasil ingresó en una etapa decisiva, con una diferencia cada vez menor entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. A seis días de la segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre, los últimos sondeos reflejaron una contienda reñida que mantiene abierto el resultado electoral.

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Tres encuestas difundidas este lunes mostraron que el candidato del Partido Liberal (PL) conserva la ventaja, aunque en dos de los estudios la diferencia se encuentra dentro del margen de error. El escenario alimentó la incertidumbre en la recta final de una campaña marcada por la polarización y los cruces entre ambos dirigentes.

El relevamiento de BTG/Nexus ubicó a Flávio Bolsonaro con el 50,3% de los votos válidos, frente al 49,7% de Lula, una diferencia de apenas 0,6 puntos porcentuales. En la medición anterior, la distancia era de 3,2 puntos.

Por su parte, Atlas/Bloomberg registró una ventaja de 51,1% contra 48,9% a favor del senador, mientras que PoderData/Aya le otorgó una diferencia más amplia, con el 52% frente al 48% del actual mandatario. Este último fue el único de los tres relevamientos que mostró una ventaja por fuera del margen de error.

Los resultados corresponden a encuestas realizadas antes del primer debate presidencial, celebrado el domingo por la noche. En la primera vuelta, que tuvo lugar el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% alcanzado por Lula.

Un debate marcado por las acusaciones

El primer enfrentamiento televisivo entre ambos candidatos estuvo atravesado por chicanas, denuncias y acusaciones cruzadas de corrupción. Las propuestas de campaña quedaron relegadas frente a los intercambios personales, en un encuentro que también estuvo condicionado por las interrupciones y los gritos de los simpatizantes presentes.

En un primer momento, Flávio Bolsonaro se mostró más seguro y consiguió incomodar al presidente. Sin embargo, Lula logró recomponerse y emparejar el desarrollo del debate.

El analista brasileño Rodrigo Toniol consideró que el encuentro estuvo “absolutamente carente de propuestas” y sostuvo que buena parte de los contenidos parecían diseñados para transformarse en fragmentos virales en las redes sociales.

Según su análisis, el resultado del debate fue difícil de establecer, ya que los simpatizantes de cada candidato consideraron que su propio referente había salido fortalecido. Además, advirtió que los votantes indecisos no habrían encontrado argumentos suficientes para definir su elección y que algunos incluso podrían optar por no concurrir a las urnas.

En una lectura diferente, João Daniel Almeida, analista de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, consideró que Lula pudo haber convencido a una mayor cantidad de electores que todavía no definieron su voto.

La abstención, una preocupación para Lula

Uno de los factores que podría resultar determinante en el balotaje es la participación electoral. En la primera vuelta, millones de brasileños no concurrieron a votar, un escenario que genera preocupación en el oficialismo.

Marcelo Tokarski, director general de Nexus, advirtió que la abstención podría perjudicar especialmente a Lula, cuyo respaldo es mayor entre los sectores de menores ingresos. Históricamente, la falta de participación electoral suele concentrarse en esos grupos, según explicó.

En ese contexto, la movilización de los votantes será clave para ambos candidatos. Mientras Flávio Bolsonaro buscará sostener la ventaja obtenida en la primera vuelta, Lula intentará reducir la diferencia y revertir el resultado.

La campaña tendrá una última instancia de alto impacto este viernes 23 de octubre, cuando ambos dirigentes volverán a enfrentarse en un segundo debate, apenas dos días antes de la votación.

Con los sondeos que muestran diferencias mínimas y un electorado todavía en disputa, Brasil se encamina hacia una segunda vuelta en la que la participación ciudadana y la capacidad de convencer a los indecisos podrían resultar decisivas.