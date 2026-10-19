Insólito robo en Añatuya: entraron con la excusa de comprar una casa y robaron los títulos de propiedad

Dos personas ingresaron a una vivienda del barrio Polo Norte con el supuesto interés de comprarla y aprovecharon un descuido de la propietaria para llevarse una carpeta con los documentos originales del terreno.

Hoy 19:59

Una mujer de 28 años denunció que le robaron los títulos de propiedad de su vivienda en el barrio Polo Norte, en Añatuya, luego de que dos personas ingresaran con la excusa de estar interesadas en comprarla. El hecho ocurrió minutos después de las 17, en un domicilio ubicado sobre calle Sarmiento.

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Según la información del caso, una mujer llegó en motocicleta junto a un hombre y le manifestó a la damnificada que sabía que el inmueble estaba en venta. Una vez dentro de la casa, ambos le solicitaron que les mostrara los títulos de propiedad. La mujer sacó una carpeta que contenía la documentación original del terreno, pero cuando tuvo que atender a sus hijos menores, los visitantes aprovecharon el descuido para tomar los papeles y darse a la fuga.

La denuncia también incluyó un antecedente que ahora podría resultar relevante para la investigación. La damnificada manifestó que viene sufriendo situaciones de acoso por parte de un hombre que pretende apropiarse del lote y argumenta tener derechos hereditarios sobre el inmueble. De acuerdo con su relato, ya había radicado denuncias por esta situación. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que este conflicto tenga relación directa con el robo.

La presentación fue realizada en la Comisaría 41 y el fiscal Dr. Guillermo Farías dispuso la intervención de las brigadas de investigaciones y de la División Robo y Hurto. Los investigadores buscan identificar a los sospechosos y establecer si el hecho fue circunstancial o si pudo estar vinculado con la disputa previa por el terreno.