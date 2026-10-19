Milei defendió su política económica en Neuquén: “En el viejo modelo, hoy hubiéramos volado por los aires”

El Presidente encabezó la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde destacó el superávit comercial de septiembre, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuestionó a los gobernadores que no adhirieron al programa.

Hoy 22:14

El presidente Javier Milei participó este lunes de la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en la ciudad de Neuquén, donde defendió los resultados de su programa económico, celebró el crecimiento de las exportaciones y destacó las inversiones destinadas al desarrollo del sector energético.

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Durante su discurso ante empresarios petroleros, funcionarios nacionales y gobernadores, el mandatario hizo referencia a los últimos datos del comercio exterior argentino, que reflejaron un récord de exportaciones durante septiembre.

"Batimos el récord de exportaciones en un mes, superamos los 10 mil millones de dólares, qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos", expresó Milei, en respuesta a quienes cuestionan el nivel del tipo de cambio.

En ese marco, aseguró que las reformas implementadas por su administración permitieron modificar el escenario económico y evitar una crisis de mayor magnitud.

"En el viejo modelo, hoy hubiéramos volado por los aires", sostuvo el Presidente, al plantear que, de haberse mantenido las políticas anteriores, el país podría haber enfrentado un escenario de hiperinflación y una fuerte caída de la actividad económica.

Milei destacó el crecimiento de Vaca Muerta y las inversiones energéticas

Durante su exposición en el Espacio DUAM de Neuquén, el jefe de Estado puso especial énfasis en el desarrollo de Vaca Muerta y aseguró que las políticas impulsadas por su Gobierno favorecieron el crecimiento de la producción y las exportaciones de hidrocarburos.

"Durante una década, Vaca Muerta funcionaba a media máquina, con precios pisados, cepo y miedo a invertir. Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años pasamos a exportar como nunca", afirmó.

En ese sentido, señaló que Argentina pasó de depender de importaciones de gas natural licuado durante los meses de invierno a consolidarse como un importante exportador regional de petróleo.

El mandatario también destacó el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró una herramienta fundamental para atraer capitales y desarrollar proyectos productivos.

Según indicó, existen más de USD 210.000 millones en proyectos de inversión anunciados, de los cuales aproximadamente el 45% corresponde a iniciativas vinculadas con el petróleo y el gas.

Entre los principales proyectos mencionó el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, con una inversión de USD 3.000 millones; un contrato de exportación de gas natural licuado a Alemania por más de USD 7.000 millones; y el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con Eni y XRG, que contempla inversiones estimadas en USD 51.000 millones.

Cuestionó a las provincias que no adhirieron al RIGI

En otro tramo de su discurso, Milei destacó al gobernador neuquino Rolando Figueroa por haber acompañado la implementación del régimen de inversiones.

El Presidente consideró que la adhesión provincial permite generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos y reconoció el respaldo de los mandatarios que acompañaron sus reformas.

Sin embargo, también dirigió críticas hacia las provincias que decidieron no incorporarse al programa.

En particular, cuestionó las decisiones de los gobiernos de La Rioja, La Pampa y Buenos Aires, y contrastó sus políticas con las de distritos que sí adhirieron al RIGI.

Al referirse a Buenos Aires, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof por no adherir al régimen, al considerar que esa decisión dificulta la llegada de inversiones.

También utilizó como ejemplo las diferencias entre San Juan y La Rioja, al señalar que la primera provincia cuenta con proyectos mineros de gran escala mientras que la segunda no se incorporó al esquema nacional.

Defendió el rumbo económico y habló sobre las próximas elecciones

Durante su intervención, el mandatario también hizo referencia al escenario político nacional y a la necesidad de sostener las reformas económicas.

En ese contexto, remarcó que su administración buscará profundizar las políticas de desregulación, apertura económica y promoción de inversiones privadas.

Asimismo, sostuvo que el crecimiento del sector energético constituye uno de los pilares de su programa económico y destacó la importancia de generar condiciones para incrementar las exportaciones.

El Presidente también planteó la necesidad de consolidar políticamente las reformas impulsadas desde diciembre de 2023 y manifestó su confianza en obtener respaldo electoral para continuar con su proyecto de gobierno.

La exposición se desarrolló durante la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, uno de los principales encuentros de la industria hidrocarburífera, que reúne a empresas, trabajadores y referentes del sector energético.

Tras su participación en Neuquén, Milei tenía previsto partir rumbo a España, donde continuará con una agenda internacional que incluye encuentros con empresarios, actividades académicas y reuniones políticas.