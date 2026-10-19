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Mascotas

Buscan a Tuchi, un perro perdido que es esperado por su pequeño dueño de 8 años

El animal desapareció el domingo en la zona de Libertador y Soler. Su familia ofrece una recompensa y pide colaboración para encontrarlo.

Hoy 22:55

Una familia solicita ayuda para encontrar a Tuchi, un perro que se perdió el pasado domingo en la zona de las calles Libertador y Soler.

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La búsqueda tiene un motivo especialmente emotivo: su dueño es un niño de apenas 8 años que lo quiere mucho y espera con ansias volver a tenerlo en casa.

Tuchi es de tamaño mediano, tiene el cuerpo blanco y la cabeza marrón. Sus familiares difundieron su fotografía y ofrecen una recompensa a quienes ayuden a encontrarlo.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los teléfonos 3855092916 o 3854062009.

La familia pide colaboración para difundir la búsqueda y lograr que Tuchi pueda reencontrarse con su pequeño dueño.

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