Argentina y la necesidad de una visión global

Cómo se para el país frente a hechos clave en el mundo como las elecciones en Brasil, Estados Unidos e Israel.

Hoy 07:03

Por Juan Pablo Lohlé

Para Clarín

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La coyuntura internacional presenta hoy más interrogantes que certezas. En el mundo se multiplican los conflictos y se prolongan en el tiempo. La guerra entre Rusia y Ucrania ya lleva varios años y no hay señales claras de ninguna de las partes involucradas de ponerle fin .

También se reiteran las provocaciones de Rusia a países limítrofes europeos. A este conflicto se suma la Guerra inconclusa en Oriente Medio. La guerra es impopular en Estados Unidos la mayoría de los estadounidenses está en contra según las encuestas.

Concluida la elección de medio término se verá la resolución de Trump de continuar o finalizar la guerra. En este contexto se desarrolló la Asamblea Anual de Naciones Unidas. En Nueva York todos los años se reúnen los presidentes para pronunciar sus discursos y sus puntos de vista sobre la situación mundial. La ONU todavía “es una caja de resonancia a nivel mundial”. Todos los presidentes quieren estar allí, hacerse oír y ser vistos en todo el mundo. Es un sistema donde solo el acuerdo de cinco países con derecho a veto tienen el poder de decidir. Esa es su fortaleza y debilidad.

Entre los fundamentos de la creación de Naciones Unidas estuvo la preservación de la Paz. La ONU se fundó hace más de ochenta años y su origen fue la cooperación entre países para no repetir las dos guerras mundiales que produjeron tragedias humanitarias.

En estos tiempos en que se habla de una nueva guerra mundial han surgido movimientos de nuevas generaciones jóvenes que están dispuestos a enfrentar los desafíos para la paz: donde las reglas jurídicas y el derecho internacional sean actualizadas y abarquen las necesidades ante las nuevas realidades de alcance global.

Las burocracias en los organismos internacionales son responsabilidad de los estados miembros y declamar la condición de “parásitos” a sus funcionarios solo sirve para desvalorizar y no ver lo que aportan a la organización. Es fácil llegar una vez por año a la Asamblea hacer un discurso de oportunidad denostando al sistema multilateral y al mismo tiempo reclamar por derechos propios.

La falta de una visión de conjunto es el árbol que tapa el bosque. Sobre todo cuando hay que pensar y redefinir qué hacer frente a la nueva Tecno Autocracia que pretende moldear los sistemas políticos occidentales a los capitalismos de estado de China y Rusia, donde el poder no se elige ni se discute se impone .

Vale la pena destacar el discurso pronunciado por el primer ministro de los Países Bajos Rob Jetten por estar inspirado en hechos positivos producto de una fe para cambiar el rumbo de la ONU. En su alocución citó una frase de Anne Frank que dice “Que maravilloso es que nadie tenga que esperar ni un instante para mejorar el mundo”.

Al mismo tiempo en relación con los intereses de las grandes potencias evocó una frase de Mahatma Gandhi que dijo “Ojo por ojo dejará al mundo entero ciego “. Agregó el premier neerlandés que la Corte Penal Internacional se creó para protegernos de la impunidad. También expresó “Que África, Asia y América Latina debieran ocupar un lugar de pleno derecho”.

El Gobierno argentino instaló el tema Malvinas. ¿Cómo aprovechar las declaraciones de Trump sobre Malvinas para presionar a Gran Bretaña? ¿Es una oportunidad u oportunismo para la Argentina? ¿Por qué no lo había hecho con anterioridad y lo hace luego de dos años de gobierno? ¿Estados Unidos puede mediar entre Gran Bretaña y Argentina? ¿Qué conversó Trump con el premier británico en la ONU? ¿En este contexto cuál será el efecto de someter a arbitraje la explotación de hidrocarburos por empresas británicas e israelíes?

En este contexto internacional durante lo que queda del mes de octubre y noviembre habrá elecciones en Brasil, Estados Unidos e Israel. Tres países de relevancia para la Argentina. Con los Estados Unidos el gobierno argentino mantiene una estrecha relación y una relación especial entre los respectivos presidentes. La elección de medio término ha de determinar cómo quedan las mayorías en ambas Cámaras, sea en Senadores como en Diputados.

El resultado de las mismas será relevante para el partido republicano, atento que siendo gobierno es un preanuncio de las elecciones presidenciales venideras . El partido demócrata está en plena movilización en atención a la expectativa de poder gobernar en el próximo turno . Las encuestas recientes favorecen al partido demócrata. Trump va a hacer una campaña personal en la creencia que va a mejorar la perfomance del partido republicano .

Las elecciones en Israel son importantes para el gobierno argentino atento a que Milei definió su política internacional con dos alianzas que son Estados Unidos e Israel.

En Brasil el bolsonarismo ganó la primera vuelta por dos puntos . La sorpresa fue la victoria de Fábio . Lula y el PT están redefiniendo la campaña buscando el apoyo de los que se abstuvieron y los jóvenes . El PL del bolsonarismo especula por adelantado con la victoria por las alianzas negociadas . Ambos tienen su mochila en la espalda. Flavio, el indulto a su padre Jaír por el intento de golpe de estado por el cual está cumpliendo la condena. Lula, convencer a propios y ajenos que lo tienen que votar para un cuarto mandato. El pensamiento crítico dice que ambas campañas tienen un tinte arrogante . El 25 de octubre se definirá la contienda. Si gana Bolsonaro, Milei festejará . Si gana Lula será la oposición la que conmemora. Esperamos que sea lo mejor para la Argentina y Brasil.