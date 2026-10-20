Brasil cruzó a Milei por sus ataques contra Lula y calificó sus dichos de “antidemocráticos y desequilibrados”

La Cancillería brasileña rechazó las acusaciones del presidente argentino contra Luiz Inácio Lula da Silva y denunció un intento de interferencia en las elecciones presidenciales. La tensión diplomática se profundiza a pocos días del balotaje del 25 de octubre.

Hoy 18:47

El Gobierno de Brasil respondió este martes a las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y calificó sus expresiones como una “declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo”. El pronunciamiento se produjo luego de que el mandatario argentino insinuara que Lula podría cometer un fraude en las elecciones presidenciales del próximo domingo.

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A través de un comunicado oficial, la Cancillería brasileña rechazó las acusaciones y advirtió que constituyen un intento de interferir en el proceso electoral del país vecino, donde Lula buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro.

La respuesta diplomática llegó después de que Milei publicara una serie de mensajes en su cuenta de X, en los que cuestionó al mandatario brasileño y expresó su deseo de que su último recurso de campaña no consistiera en alterar el resultado electoral.

Los mensajes de Milei que desataron la polémica

El conflicto comenzó cuando el presidente argentino compartió un fragmento de una entrevista televisiva en la que Lula defendía una propuesta para reducir la jornada laboral de seis a cinco días semanales.

En esa intervención, el mandatario brasileño sostuvo que muchas mujeres que trabajan seis días por semana deben dedicar su única jornada de descanso a las tareas domésticas.

A partir de esas declaraciones, Milei calificó a Lula de “progre machirulo” y lo cuestionó por sus posicionamientos políticos.

“Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes. Se les está cayendo la careta a estos delincuentes”, escribió el jefe de Estado argentino.

Sin embargo, la controversia escaló cuando Milei puso en duda la transparencia de los próximos comicios brasileños y manifestó que esperaba que Lula no intentara apropiarse del resultado mediante una presunta maniobra fraudulenta.

Las expresiones fueron interpretadas por las autoridades brasileñas como un cuestionamiento directo a las instituciones electorales y al sistema de votación electrónica del país.

La dura respuesta del Gobierno brasileño

La Cancillería de Brasil sostuvo que las declaraciones de Milei representan “un nuevo e inaceptable intento de injerencia extranjera en el proceso democrático brasileño”.

En ese sentido, el Gobierno de Lula remarcó que la elección del próximo presidente corresponde exclusivamente a los ciudadanos brasileños y rechazó cualquier intervención de dirigentes extranjeros.

El comunicado también defendió el funcionamiento del sistema de votación electrónica, al que describió como seguro y respaldado por mecanismos de control y observación internacional.

Además, las autoridades brasileñas vincularon las acusaciones de Milei con los cuestionamientos al sistema electoral realizados por sectores que desconocieron los resultados de los comicios anteriores.

Desde Brasil insistieron en que la decisión sobre el futuro político del país debe quedar en manos de los votantes, sin condicionamientos ni interferencias externas.

La tensión crece a cinco días de las elecciones en Brasil

El enfrentamiento entre ambos presidentes se produce en la recta final de la campaña electoral brasileña, cuando restan apenas cinco días para la segunda vuelta prevista para el domingo 25 de octubre.

En esa instancia competirán Lula, representante del Partido de los Trabajadores, y Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%, por lo que ninguno consiguió la mayoría necesaria para imponerse en esa instancia.

Milei ha expresado públicamente su respaldo político al espacio de Bolsonaro, mientras que Lula cuestionó durante la campaña las políticas económicas del Gobierno argentino y su relación con sectores conservadores de la región.

Un nuevo capítulo en la relación entre Argentina y Brasil

El episodio se suma a una serie de enfrentamientos verbales entre Milei y Lula que han marcado la relación bilateral desde el inicio de sus respectivas gestiones.

En julio, el mandatario argentino ya había utilizado expresiones descalificadoras contra su par brasileño, lo que derivó en una respuesta diplomática de Brasil y en la convocatoria a consultas de su embajador en Buenos Aires.

La nueva controversia adquiere relevancia por el vínculo económico y político entre ambos países. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, y las dos naciones integran el Mercosur.

En ese contexto, el pronunciamiento de la Cancillería brasileña vuelve a poner de manifiesto las diferencias entre los gobiernos de Buenos Aires y Brasilia, esta vez en medio de una elección presidencial que definirá la conducción política del país vecino para los próximos años.