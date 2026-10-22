El Concejo Deliberante podría definir el aumento del boleto de colectivo la semana entrante

Humberto Santillán confirmó que el pedido de la Cámara del Transporte, que busca llevar la tarifa a $1.700, pasó a cuarto intermedio. También cuestionó al Gobierno nacional por la quita de subsidios y se refirió a la jura del intendente electo, Mario Benavente.

Hoy 13:38

El presidente del Concejo Deliberante de Santiago del Estero, Humberto Santillán, dialogó con Radio Panorama sobre el pedido de la Cámara del Transporte para aplicar un incremento del 20% en el boleto de colectivo, que llevaría la tarifa a $1.700. El dirigente confirmó que el tratamiento pasó a un cuarto intermedio y anticipó que la intención es resolver la cuestión el próximo martes 27, con la actual composición del cuerpo legislativo.

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“Se pasó a un cuarto intermedio para definir el monto, se resolverá en los próximos días. La idea es que el martes 27 la actual composición del Concejo Deliberante lo resuelva. Pero en el camino pueden pasar muchas cosas”, explicó.

Santillán señaló que el sistema de transporte atraviesa un momento complejo, marcado por el aumento de los costos operativos y, en particular, del combustible. En ese contexto, sostuvo que la actualización tarifaria busca garantizar la continuidad de la prestación del servicio.

“El sistema de transporte no está pasando un buen momento y necesita que, con el incremento del combustible, pueda seguir prestando el servicio”, afirmó.

En sus declaraciones, el titular del Concejo Deliberante también cuestionó la política de subsidios del Gobierno nacional. “Lamentablemente, el Gobierno nacional quitó el subsidio al transporte, excepto en CABA, donde todavía lo tiene. Lamentablemente, quienes siempre tienen que poner el lomo son las provincias”, expresó.

Críticas al Gobierno nacional y la situación económica

Santillán destacó la administración provincial y consideró que la previsión financiera permitió a Santiago del Estero afrontar las dificultades económicas sin recurrir al endeudamiento.

“Tenemos la suerte de que Santiago tuvo gobiernos previsores, administrando con seriedad, y eso nos permite atravesar este trago no sin dificultades, pero sin endeudarnos como otras provincias”, manifestó.

El dirigente también expresó su malestar por la situación política y económica del país. “Me da vergüenza que en nuestro país tengamos que bajar la cabeza por lo que hace nuestro máximo representante”, sostuvo, en referencia al presidente de la Nación.

En esa línea, advirtió sobre las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad y señaló que los problemas para acceder a medicamentos, sostener los servicios de transporte y llegar a fin de mes reflejan la gravedad del escenario económico.

“La realidad es la realidad, nadie la está pasando bien. Si no podemos garantizar remedios al PAMI, servicios de pasajeros, si la gente no llega a fin de mes, algo está mal”, afirmó.

Por otra parte, Santillán se refirió a la jura del intendente electo, Mario Benavente, y aclaró que la organización del acto está a cargo de la Municipalidad, aunque el Concejo Deliberante colabora debido a que la ceremonia se realizará en ese ámbito. “La jura del intendente la maneja la Municipalidad, prestamos ayuda porque la jura es en el Concejo Deliberante”, explicó.

Finalmente, consultado sobre su próxima jubilación, el presidente del cuerpo legislativo ratificó su compromiso político con el Frente Cívico y con quienes respaldaron su trayectoria. “Me siento comprometido con el proyecto del Frente Cívico, mi mayor aspiración es no defraudar a quienes han confiado en mí”, concluyó.