Agua y Energía recibirá un pago por los derechos de formación del futbolista Samuel Beltrán

El club bandeño anunció que obtuvo una resolución favorable tras las gestiones realizadas por su Comisión Directiva. La institución destacó la importancia del reconocimiento económico por la formación del jugador.

Hoy 23:48

El Club Atlético Agua y Energía de La Banda anunció que recibirá un pago en concepto de derechos de formación del futbolista Samuel Beltrán, quien realizó parte de su desarrollo deportivo en las divisiones formativas de la institución.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Comisión Directiva, que expresó su satisfacción por el resultado de las gestiones administrativas y legales realizadas para obtener este reconocimiento.

Desde el club destacaron que la resolución favorable es producto del trabajo llevado adelante por la actual Comisión Directiva 2025/26, que impulsó las presentaciones correspondientes para hacer valer los derechos de la institución por su participación en la formación del jugador.

Un reconocimiento al trabajo de las divisiones formativas

El pago que recibirá Agua y Energía representa un avance importante para el club, ya que reconoce el papel que tuvo la institución en el desarrollo futbolístico de Samuel Beltrán durante sus primeros años de formación.

Desde la dirigencia remarcaron que este logro también permite poner en valor el trabajo cotidiano que se realiza con los futbolistas juveniles y la importancia de acompañarlos durante sus primeras etapas deportivas.

Además, señalaron que la resolución constituye un incentivo para continuar fortaleciendo las divisiones formativas y apostando al crecimiento institucional.

El agradecimiento de la Comisión Directiva

A través del comunicado, la institución expresó su agradecimiento a los profesionales que participaron en las gestiones, entre ellos contadores, abogados y otros especialistas que colaboraron para alcanzar el resultado favorable.

También reconoció el compromiso de los integrantes de la Presidencia, Secretaría y demás miembros de la Comisión Directiva, quienes trabajaron conjuntamente para concretar el trámite.

“Este reconocimiento representa un paso importante para nuestro club, porque pone en valor el trabajo formativo que se realiza día a día y reafirma la importancia de acompañar y desarrollar a nuestros jugadores desde sus primeros pasos en el fútbol”, expresaron desde la institución.

Finalmente, la dirigencia reafirmó su compromiso de continuar defendiendo los intereses del club y trabajando por su crecimiento.

“Seguimos trabajando con responsabilidad, compromiso y amor por nuestros colores, defendiendo los derechos de nuestra institución y apostando al crecimiento de nuestro querido Club Atlético Agua y Energía”, concluyó el comunicado.

De esta manera, Agua y Energía consiguió un reconocimiento económico por su aporte a la formación de Samuel Beltrán, en una resolución que la institución considera significativa para su presente y su desarrollo futuro.