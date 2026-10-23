Estudiantes agrandó la lista de argentinos que festejaron en el Maracaná y comparten un curioso detalle

El Pincha eliminó a Flamengo por penales y se clasificó a la final de la Copa Libertadores. Se sumó así a Boca, Lanús, Independiente Rivadavia y Central Córdoba en una lista de equipos argentinos que dejaron su huella en el mítico estadio brasileño y comparten una particularidad.

22/10/2026

La clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores volvió a poner el foco en una llamativa coincidencia entre equipos argentinos que consiguieron resultados importantes en el Maracaná durante los últimos años. El Pincha eliminó a Flamengo por penales, luego de igualar 0-0 en la revancha y cerrar la serie sin goles, y se sumó a Boca, Independiente Rivadavia, Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero en una lista de clubes que celebraron en el mítico escenario brasileño con camisetas predominantemente blancas.

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Fueron noches diferentes, con competencias, objetivos y protagonistas distintos. Sin embargo, en cada una se repitió un detalle en las indumentarias que ahora vuelve a llamar la atención tras la clasificación del conjunto platense.

Estudiantes: clasificación heroica ante Flamengo

Este jueves 22 de octubre, Estudiantes de La Plata consiguió una clasificación memorable al imponerse por 3-2 en la definición por penales frente a Flamengo, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

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Después del empate sin goles registrado en la ida, disputada en La Plata, el encuentro en el Maracaná terminó nuevamente 0-0 y la serie debió resolverse desde los doce pasos.

El equipo dirigido por Alexander Medina afrontó buena parte del segundo tiempo con diez jugadores, luego de la expulsión de Baltasar Rodríguez. Pese a la inferioridad numérica y a la presión del conjunto brasileño, el Pincha logró sostener el resultado y llevar la definición a los penales.

Allí apareció la figura de Fernando Muslera. El arquero uruguayo detuvo tres remates y fue determinante para que Estudiantes se impusiera por 3-2. Con ese resultado, el equipo platense se metió en la final de la Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras el próximo 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo.

Además de la importancia deportiva, la noche dejó otro detalle que conecta esta clasificación con los antecedentes recientes: Estudiantes utilizó una camiseta predominantemente blanca, con mangas rojas, pantalón negro y medias blancas. Así, el Pincha agregó su nombre a esta curiosa secuencia de equipos argentinos que celebraron en Río de Janeiro.

Boca: una remontada que también terminó en festejo

El antecedente inmediato fue el de Boca Juniors, que el martes 20 de octubre derrotó por 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

El Xeneize necesitaba revertir la derrota por 1-0 sufrida en el encuentro de ida, disputado en La Bombonera. Con ese objetivo, salió decidido a buscar el resultado desde el comienzo y encontró rápidamente la ventaja: Lautaro Di Lollo abrió el marcador de cabeza a los cuatro minutos, mientras que Miguel Merentiel amplió la diferencia a los 34.

Con el 2-0, Boca había logrado dar vuelta la serie, pero el conjunto brasileño reaccionó en el segundo tiempo y descontó por intermedio de José Luis Rodríguez, conocido como Puma. El 2-1 parcial dejaba la definición abierta y trasladaba nuevamente la tensión a los minutos finales.

Cuando la semifinal parecía encaminarse a los penales, apareció Leandro Paredes. El mediocampista sacó un remate desde afuera del área a los 88 minutos y marcó el 3-1 definitivo. De esa manera, Boca ganó la serie por 3-2 en el global y aseguró su lugar en la final del certamen continental.

Pero el resultado no fue el único detalle que llamó la atención. El Xeneize utilizó su tercera equipación, de base blanca, para enfrentar a Vasco da Gama, una elección que volvió a relacionar su victoria con las de otros equipos argentinos en el mismo estadio.

Independiente Rivadavia: el histórico triunfo ante Fluminense

El 15 de abril de 2026, Independiente Rivadavia consiguió una victoria inolvidable al derrotar por 2-1 a Fluminense, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La Lepra mendocina se impuso en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano durante su primera participación en el máximo certamen continental.

El conjunto brasileño comenzó mejor y abrió el marcador mediante Guilherme Arana, pero el equipo argentino reaccionó antes del descanso y llegó al empate a través de Fabrizio Sartori. En el comienzo del segundo tiempo, Álex Arce apareció para convertir el segundo tanto y darle la ventaja definitiva a los dirigidos por Alfredo Berti.

El resultado tuvo un valor especial para el conjunto mendocino, que consiguió su segunda victoria consecutiva en el torneo. Además de sumar tres puntos fundamentales como visitante, Independiente Rivadavia demostró que podía competir en una cancha con una enorme historia internacional.

Aquella noche, la camiseta predominantemente blanca de la Lepra formó parte de una imagen que, meses después, volvería a repetirse con otros representantes del fútbol argentino.

Lanús: campeón de la Recopa Sudamericana en el Maracaná

El 26 de febrero de 2026, Lanús protagonizó otra noche memorable en Río de Janeiro. El Granate derrotó por 3-2 a Flamengo en la revancha de la final de la Recopa Sudamericana y se consagró campeón del torneo.

El equipo argentino había ganado 1-0 en el encuentro de ida, disputado en La Fortaleza, por lo que llegó a Brasil con una ventaja mínima. En el Maracaná, Rodrigo Castillo abrió el marcador para el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino.

Sin embargo, Flamengo reaccionó y logró remontar el resultado durante el tiempo reglamentario. Giorgian De Arrascaeta, de penal, estableció el empate y, en el segundo tiempo, Jorginho convirtió otra pena máxima para poner el 2-1. Con ese resultado, la definición quedó igualada en el global y debió resolverse en el tiempo suplementario.

Cuando la serie parecía encaminada a una definición todavía más dramática, Lanús encontró la manera de golpear nuevamente. José Canale convirtió de cabeza y el conjunto argentino terminó de asegurar la victoria con otro tanto en el alargue.

Así, el Granate se quedó con el título después de imponerse por 3-2 en el partido y cerrar la serie con un global de 4-2. La celebración tuvo un valor adicional por el escenario y por la jerarquía del rival, al que logró superar en su propia casa.

Como había sucedido con Independiente Rivadavia, Lanús también disputó aquella noche con una camiseta de base blanca, con sus propios detalles de diseño. Otra conquista argentina en Río y otra imagen que se sumó a esta particular coincidencia.

El Maracanazo de Central Córdoba que quedó en la historia

Entre los antecedentes, hay uno que tiene un significado especial para Santiago del Estero. El 9 de abril de 2025, Central Córdoba hizo historia al vencer por 2-1 a Flamengo en el Maracaná, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Ferroviario, que afrontaba la primera participación de su historia en el certamen, se plantó ante uno de los clubes más poderosos de Brasil y consiguió un triunfo que quedó marcado entre los grandes hitos deportivos de la institución santiagueña.

El equipo dirigido por Omar De Felippe abrió el marcador mediante Leonardo Heredia, quien convirtió un penal sancionado después de una revisión del VAR por una mano dentro del área. Más tarde, José Florentín amplió la diferencia con un cabezazo tras una pelota detenida y dejó al conjunto argentino con una ventaja de dos goles antes del descanso.

En el complemento, Flamengo salió decidido a buscar la remontada y encontró el descuento a través del uruguayo Nicolás De la Cruz, con un preciso tiro libre. El conjunto brasileño presionó durante buena parte del segundo tiempo, pero se encontró con una defensa firme que logró sostener el resultado hasta el pitazo final.

El 2-1 representó la primera victoria de Central Córdoba en la Copa Libertadores y una de las mayores alegrías de su historia internacional. El Ferroviario consiguió imponerse en el Maracaná y dejó una huella imborrable para el fútbol de Santiago del Estero.

También aquella noche, el conjunto santiagueño vistió una camiseta predominantemente blanca. De esta manera, la coincidencia adquirió una dimensión especial para los hinchas ferroviarios, que fueron testigos de una de las actuaciones más importantes del club fuera de la Argentina.

Una coincidencia que se repite en los últimos años

La clasificación de Estudiantes volvió a poner en primer plano una particularidad compartida por cinco equipos argentinos que protagonizaron noches destacadas en el Maracaná entre 2025 y 2026.

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Desde el histórico triunfo de Central Córdoba ante Flamengo hasta la consagración de Lanús, el golpe de Independiente Rivadavia frente a Fluminense y la remontada de Boca ante Vasco da Gama, cada equipo construyó su propia historia en Río de Janeiro. Ahora, Estudiantes agregó un nuevo capítulo con una clasificación definida desde los doce pasos.

Más allá de las diferencias entre cada partido, las camisetas predominantemente blancas aparecen como un detalle en común entre esas noches de festejo argentino. Una coincidencia que despierta la curiosidad de los hinchas, aunque no hay elementos que permitan afirmar que se trate de una cábala o de un factor determinante en los resultados.