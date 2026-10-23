Putin se mostró dispuesto a negociar con Ucrania, pero advirtió que no cederá los territorios que reclama Rusia

El presidente ruso aseguró que Moscú está dispuesto a alcanzar un acuerdo, aunque insistió en que las regiones que se atribuyó en 2022 forman parte de su territorio histórico.

Hoy 01:05

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó este jueves que su país está dispuesto a negociar con Ucrania para encontrar una salida a la guerra, pero volvió a rechazar cualquier posibilidad de renunciar a los territorios ucranianos que Moscú se atribuyó en 2022. Sus declaraciones se conocieron un día después de reunirse en San Petersburgo con Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, en el marco de los nuevos esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo.

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“Ese no es su territorio, es el territorio histórico de Rusia”, afirmó Putin ante la televisión pública, en referencia a las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, cuya anexión fue proclamada unilateralmente por Moscú en septiembre de 2022.

El mandatario aseguró que su gobierno busca una salida a la situación, aunque advirtió que no modificará sus objetivos militares si no se alcanza un entendimiento. “Nosotros no queremos combatir contra Ucrania. Pero si los actuales dirigentes ucranianos quieren combatir, pues que combatan”, sostuvo.

Putin también reiteró su postura sobre los vínculos históricos entre ambos países y afirmó que rusos y ucranianos constituyen “un mismo pueblo”, una interpretación que el gobierno de Volodímir Zelensky rechaza.

Las declaraciones reflejan las dificultades que todavía enfrenta cualquier intento de acuerdo. Mientras Moscú mantiene sus exigencias territoriales, Kiev busca detener los combates en las actuales líneas del frente sin reconocer la soberanía rusa sobre las zonas ocupadas.

Rusia aceptó retomar las negociaciones en noviembre

Tras el encuentro entre Putin y Witkoff, el Kremlin manifestó su disposición a reanudar las negociaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos, que se encuentran estancadas desde febrero.

El asesor de política exterior ruso Yuri Ushakov indicó que la nueva ronda podría desarrollarse alrededor del 10 de noviembre, aunque la fecha todavía no fue confirmada definitivamente.

Según explicó el funcionario, las conversaciones estarían centradas en la construcción de un sistema de garantías de seguridad para ambos países una vez alcanzado un acuerdo de paz definitivo. Putin sostuvo que el objetivo debe ser establecer condiciones duraderas y no limitarse a un alto el fuego temporal.

Witkoff había viajado a Rusia después de mantener conversaciones en Oslo con Zelensky, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb. Durante esos contactos se analizaron propuestas para avanzar hacia una solución diplomática y establecer un marco de seguridad para la etapa posterior al conflicto.

El enviado estadounidense trasladó a Putin las posiciones discutidas con los representantes ucranianos y europeos. Sin embargo, Ushakov consideró que los planteos presentados todavía aportaban pocos elementos útiles para resolver las diferencias entre Moscú y Kiev.

Por su parte, Zelensky manifestó su disposición a participar en nuevas conversaciones y respaldó la posibilidad de un encuentro tripartito. El presidente ucraniano también se pronunció a favor de un alto el fuego y de iniciativas humanitarias que permitan reducir las consecuencias de la guerra.

La cuestión territorial, el principal obstáculo

El control de los territorios ocupados continúa siendo uno de los puntos más difíciles de resolver en las negociaciones. Rusia proclamó la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia en 2022, después de organizar referendos en zonas bajo ocupación militar.

Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó ese intento de anexión y declaró que los referendos no tenían validez para modificar el estatus de esas regiones. La resolución, aprobada el 12 de octubre de 2022, obtuvo 143 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones.

Desde entonces, Moscú ha mantenido sus reivindicaciones territoriales, aunque no controla la totalidad de las cuatro regiones. El gobierno ruso considera que esos territorios forman parte de su país, mientras que Ucrania sostiene que continúan siendo parte de su territorio soberano.

Además de las diferencias sobre las fronteras, el Kremlin exige que Ucrania reduzca considerablemente sus fuerzas armadas y renuncie a incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Kiev rechaza esas condiciones y busca garantías internacionales que impidan nuevas agresiones.

Una de las propuestas discutidas por los negociadores consiste en congelar el frente de batalla en las posiciones actuales. Esa alternativa fue defendida por Zelensky como una posible vía para detener los enfrentamientos y abrir una etapa de negociaciones, aunque todavía no existe un consenso sobre cómo se aplicaría ni qué ocurriría con los territorios ocupados.

Trump busca avanzar hacia un acuerdo de paz

El nuevo acercamiento entre Moscú y Washington se produjo en el marco de los esfuerzos de Donald Trump para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, iniciada con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El presidente estadounidense ha insistido en la necesidad de acelerar las negociaciones y presionado a las partes para que acepten discutir una salida al conflicto. Sin embargo, las diferencias territoriales, las garantías de seguridad y las condiciones militares siguen impidiendo avances definitivos.

La reunión entre Putin y Witkoff permitió reactivar la posibilidad de nuevas conversaciones, pero no produjo un acuerdo concreto sobre las fronteras ni sobre el cese de las hostilidades.

Con una nueva ronda prevista en principio para noviembre, la atención estará puesta en la capacidad de Washington para acercar las posiciones de Moscú y Kiev. Por ahora, Putin mantiene su disposición a negociar, pero no da señales de renunciar a las reivindicaciones territoriales rusas, mientras Ucrania insiste en una solución que preserve su soberanía y contemple garantías de seguridad duraderas.