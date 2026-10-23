Todo listo para un nuevo encuentro coral “Cantares Polifónicos”

La edición número 11 tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Médicos de Santiago del Estero. Será este sábado 24 de octubre, desde las 20 horas.

Hoy 11:44

Gran expectativa despertó la 11° edición del encuentro coral Cantares Polifónico. La cita musical es este sábado 24 de octubre, en el auditorio del Colegio de Médicos de Santiago del Estero, sito en calle 9 de julio 154, en el centro de la Madre de Ciudades.

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Presentación de reconocidos coros

Coro del CEA. Bajo la dirección del profesor Guillermo Gauna, los intérpretes enriquecerán la velada con un repertorio centrado en canciones populares y regionales que rescatan la esencia de la identidad cultural musical.

También dirá presente el Coro de la Comunidad “Las Cejas”, el cual es dirigido por la profesora Valle Sayago, cuya propuesta se verá potenciada con el ensamble instrumental de violines, chelo, saxo y piano.

La gran propuesta artística la completa el Coro Resonancias. En esta oportunidad, sus integrantes abordarán un selecto repertorio de obras clásicas, populares y la riqueza musical de los negro espiritual, bajo la experta dirección del profesor Julio Antonio Belizán.

La propuesta es única e imperdible. El encuentro coral “Cantares Polifónicos” será una realidad este sábado en el Colegio de Médicos.