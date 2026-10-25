Sansa se perdió frente al anexo del Lawn Tennis y su familia espera encontrarla

La mascota se extravió en la zona del anexo del Lawn Tennis y llevaba un pretal verde. Su familia solicita la colaboración de la comunidad para encontrarla y ofrece una recompensa por información que permita dar con su paradero.

Hoy 23:41

Sansa es una perra de color marrón oscuro que se encuentra perdida y su familia inició una búsqueda para poder recuperarla. Según el aviso difundido, desapareció frente al anexo del Lawn Tennis, donde fue vista por última vez con un pretal o pechera de color verde.

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Sus dueños la describieron como una mascota muy mansa y pidieron ayuda para que pueda regresar a su hogar. Para facilitar su identificación, compartieron fotografías en las que se la observa tanto de cerca como de cuerpo entero, con el accesorio verde que llevaba al momento de extraviarse.

Además, la familia informó que ofrece una importante recompensa para quien aporte información que ayude a encontrarla. Quienes la hayan visto o tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse de manera urgente al 3855900286.

La difusión del aviso es fundamental para ampliar la búsqueda y ayudar a que Sansa pueda reencontrarse con su familia. Cualquier información puede ser de gran ayuda.